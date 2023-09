Das James-Webb-Weltraumteleskop fängt den Wechsel der Jahreszeiten auf dem Saturn ein

Eine neue Studie, die im Journal of Geophysical Research: Planets veröffentlicht wurde, enthüllt, wie das James Webb Space Telescope (JWST) beispiellose Bilder der wechselnden Jahreszeiten des Saturn aufgenommen hat. Seit dem Abschluss der Cassini-Huygens-Mission der NASA im Jahr 2017 liefert das JWST wertvolle Einblicke in die atmosphärische Dynamik des Saturn.

Mit dem Mid-Infrared Instrument (MIRI) konnten Forscher im Sommer Infrarotbilder der nördlichen Hemisphäre des Saturn aufnehmen. Mithilfe dieser Bilder konnten sie die Struktur der Saturnwolken analysieren und die Verteilung von Temperaturen und Chemikalien in der Atmosphäre messen.

Eine der bemerkenswerten Erkenntnisse aus den Bildern ist die Erwärmung des nordpolaren Stratosphärenwirbels des Saturn, einem Zirkulationsmuster von Gasen. Dieser Wirbel, der zuvor während des Saturnfrühlings beobachtet wurde, sollte abkühlen und sich auflösen, wenn der Winter naht. Die Bilder zeigten auch eine Umkehrung des Luftströmungsmusters in der Stratosphäre des Saturn, was auf einen Mangel an Kohlenwasserstoffen in nördlichen Breiten hinweist.

Mithilfe der MIRI-Daten konnten Forscher erstmals auch die Verteilung mehrerer Gase kartieren. Zu den nachgewiesenen Gasen gehörten Wasser in der Troposphäre sowie Ethylen, Benzol, Methyl und Kohlendioxid in der Stratosphäre. Darüber hinaus wurden am Äquator des Saturn hohe Ammoniakwerte beobachtet, was auf Ähnlichkeiten mit den atmosphärischen Prozessen des Jupiter schließen lässt.

Diese Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Spätsommerzeit des Saturn auf seiner Nordhalbkugel. Der Erfolg von MIRI zeigt die fortgeschrittenen Fähigkeiten von JWST bei der Untersuchung der Planetendynamik. Die Forschung trägt zu unserem Verständnis der Wettermuster auf dem Planeten und der Auswirkungen wechselnder Jahreszeiten auf die atmosphärischen Bedingungen bei.

Quelle: Journal of Geophysical Research: Planets

