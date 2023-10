By

Die walisische Sängerin Bonnie Tyler, bekannt für ihren Hit „Total Eclipse of the Heart“, hat sich mit McVitie's Jaffa Cakes zusammengetan, um Licht auf das faszinierende Phänomen der Mondfinsternis zu werfen. Der ikonische „Totale Sonnenfinsternis“-Werbespot aus dem Jahr 1999 wurde wiederbelebt, diesmal mit Tyler, die eine neue Generation von Zuschauern durch dieses magische Erlebnis führt.

In der Originalwerbung erklärt eine Schullehrerin ihrer Klasse mithilfe eines Jaffa-Kuchens die verschiedenen Mondphasen. Jetzt, mit Bonnie Tyler an Bord, bietet die Anzeige eine neue Sicht auf diese Bildungsreise. Durch die Einbeziehung ihrer Verbindung zu Sonnenfinsternis-bezogenen Themen hofft Tyler, das Verständnis des Nachthimmels für Menschen in ganz Großbritannien zu vertiefen.

Während die Mission, die Öffentlichkeit über die Wissenschaft hinter dem Mondphänomen aufzuklären, lobenswert ist, wirft sie doch die Frage auf: Werden Jaffa-Kuchen wirklich als Kekse oder Kuchen klassifiziert? Diese anhaltende Debatte beschäftigt Verbraucher seit Jahren.

FAQ:

F: Was ist eine Mondfinsternis?

A: Eine Mondfinsternis tritt auf, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond gerät und der Mond im Schatten der Erde verschwindet.

F: Wie nutzt die Werbung Bonnie Tylers Verbindung zu Themen rund um die Sonnenfinsternis?

A: In der Werbung spricht Tyler über die Wissenschaft hinter Mondfinsternissen und nutzt ihren Ruhm und ihre Verbindung zu „Total Eclipse of the Heart“, um die Zuschauer zu fesseln.

F: Ist die Klassifizierung von Jaffa-Kuchen als Kekse oder Kuchen wichtig?

A: Die Klassifizierung sorgte für Streit und Neugier bei den Verbrauchern und führte zu anhaltenden Debatten über die Natur von Jaffa Cakes.

F: Wo kann ich die neue Werbung sehen?

A: Sie können sich die neue Werbung mit Bonnie Tyler und der Mondfinsternis-Kampagne von Jaffa Cakes auf [der offiziellen Website von McVitie](https://www.mcvities.co.uk/) ansehen.