In einer Welt, in der Satellitentechnologie für die globale Kommunikation immer wichtiger wird, ist die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Governance im Weltraum wichtiger denn je. Da die Zahl der Satelliten im Orbit weiter zunimmt, steigt auch die Gefahr von Kollisionen, Trümmern und Schäden an wichtiger Infrastruktur. Doch trotz wachsender Bedenken mangelt es an klaren Vorschriften und Richtlinien für den Weltraumverkehr und die Trümmerbeseitigung.

Die Raumfahrtindustrie verzeichnet einen deutlichen Anstieg der Zahl der ins All geschossenen Satelliten. Zwischen 2012 und 2022 stieg die jährliche Zahl der gestarteten Satelliten von rund 150 auf fast 2,500. Während viele dieser Satelliten auf natürliche Weise zur Erde zurückfallen und in der Atmosphäre verglühen, bleibt ein großer Prozentsatz im Orbit. Von den 11,000 Satelliten, die sich derzeit im Orbit befinden, sind nur 35 % betriebsbereit.

Diese Anhäufung von Satelliten stellt ein erhebliches Risiko sowohl für aktive Satelliten als auch für bemannte Missionen dar. Trümmer von Satelliten können abbrechen und sich mit hoher Geschwindigkeit fortbewegen, wodurch ein Kaskadeneffekt entsteht, der zu weiteren Kollisionen führen kann. Um diese Kollisionen zu vermeiden, müssen aktive Satelliten häufig Kollisionsvermeidungsmanöver durchführen. Die Internationale Raumstation musste in ihrer Geschichte über 30 Mal Trümmern ausweichen.

Darüber hinaus gibt es keine vereinbarten Regelungen für den Mondabbau oder die Kolonisierung durch Außerirdische. Da Länder wie China, Indien und Russland Interesse an der Gewinnung wertvoller Mineralien auf dem Mond bekunden, sind klare Regeln und Richtlinien erforderlich, um verantwortungsvolle und nachhaltige Praktiken sicherzustellen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Regierungen die Führung bei der Schaffung neuer Vorschriften und Protokolle für die Weltraumverwaltung übernehmen. Der Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen, der nächstes Jahr in Indonesien stattfinden soll, könnte als Plattform für wichtige Diskussionen und Entscheidungen über die Zukunft des Weltraums dienen. Bei einer verantwortungsvollen Regierungsführung im Weltraum sollten der Schutz des kosmischen Bereichs und der gerechte Nutzen für alle Nationen und Völker Vorrang haben.

Die Stimmen einflussreicher Persönlichkeiten der Raumfahrtindustrie wie Elon Musk und Jeff Bezos sollten nicht die alleinige treibende Kraft hinter dem Entscheidungsprozess sein. Die Interessen und Überzeugungen verschiedener indigener Gemeinschaften und Nationen müssen berücksichtigt werden. Eine „Weltraum-Greta“ für Social-Media-Debatten zu opfern, ist keine Lösung. Stattdessen ist es für Regierungen von entscheidender Bedeutung, den Mut zu haben, neue Regeln im Weltraum zu schaffen, die die Interessen und Werte aller Beteiligten respektieren.

Quellen:

– Keine spezifischen URLs angegeben