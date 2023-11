Erkundung der Tiefen des Mars: Enthüllung der Geheimnisse während der Sonnenkonjunktion

Wenn Sie sich gefragt haben, warum es in letzter Zeit eine Flaute in den Nachrichten über den Mars gab, liegt die Antwort in unserem himmlischen Tanz mit der Sonne. Alle zwei Jahre erreichen Erde und Mars einen Punkt auf ihren jeweiligen Umlaufbahnen, der als „Mars-Sonnenkonjunktion“ bekannt ist. Dieses Phänomen tritt auf, wenn sich der Mars auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne ausrichtet und uns so vorübergehend die Sicht auf den Roten Planeten versperrt.

Während der Mars-Sonnenkonjunktion verlangsamt sich der Informationsfluss von den Marsmissionen zurück zur Erde erheblich. Anstatt tägliche Datenströme zu empfangen, müssen die Signale einen tückischen Weg beschreiten und sich in die Nähe der Sonne wagen. Die ständige Emission ionisierter Gase und Partikel durch die Sonne durch die Korona stellt eine Herausforderung für diese Signale dar. Die sonnennahe Umgebung verfälscht die Daten und beeinträchtigt die Befehle von Raumfahrzeugen, Software-Updates und alle vom Mars zurückgegebenen Informationen. Um die Sicherheit und Integrität der Missionen zu gewährleisten, verzichten die Ingenieure während dieser Zeit darauf, kritische Befehle zu senden, während die Raumsonde ihren regulären wissenschaftlichen Betrieb fortsetzt.

In diesem Jahr dauert die „Blackout“-Periode der Mars-Sonnenkonjunktion bis zum 25. November, mit nur einer kurzen Unterbrechung, wenn der Mars vollständig von der Sonne verdeckt wird. Inmitten dieser Flaute bleibt die NASA wachsam, indem sie Gesundheitsaktualisierungen von der Raumsonde erhält und deren Gesundheitszustand beurteilt. Die Vorbereitungen für diese Himmelsausrichtung begannen lange im Voraus, wobei die Missionsteams akribisch To-Do-Listen für jedes Mars-Raumschiff in ihrer Obhut erstellten.

Obwohl wichtige Instrumente an Bord der Missionen vorübergehend inaktiv sind, dauern die wissenschaftlichen Untersuchungen an. Die Perseverance- und Curiosity-Rover der NASA haben sich vorübergehend stationiert, überwachen aktiv Veränderungen der Oberflächenbedingungen und untersuchen Wettermuster. Zusätzlich werden Strahlungsmessungen von ihren stationären Standorten aus durchgeführt. Der Ingenuity-Helikopter ist zwar am Boden, nutzt aber weiterhin seine Farbkamera, um die faszinierenden Sandbewegungen in seiner Umgebung zu untersuchen. Der Mars Reconnaissance Orbiter, der Odyssey Orbiter und die Raumsonde MAVEN tragen dazu bei, indem sie Oberflächenbilder aufnehmen, atmosphärische Daten sammeln und die Wechselwirkungen zwischen der Marsatmosphäre und der Sonne untersuchen.

Sobald das zweiwöchige Moratorium abgelaufen ist, werden die Orbiter wieder wertvolle Daten übertragen und die Ingenieure werden wieder Software-Upgrades und Befehle senden. Sobald der Informationsfluss zurückkehrt, prüfen die Systemingenieure die Daten sorgfältig auf mögliche Beschädigungen. Bei Bedarf können beschädigte Dateien bei nachfolgenden Datenübertragungen erneut übertragen werden. Schließlich werden Instrumente, einschließlich Kameras, reaktiviert, was die Wiederaufnahme des üblichen Stroms von Rohbildern und Daten einläutet.

Während wir gespannt auf das Ende der Mars-Sonnenkonjunktion warten, schätzen wir die unermüdlichen Bemühungen der Missionsteams und die Widerstandsfähigkeit unserer Raumschiffe, die kontinuierlich die rätselhaften Geheimnisse auf dem Mars lüften.

Häufigste Fragen

1. Was ist die Mars-Sonnenkonjunktion?

Die Sonnenkonjunktion des Mars ist ein Himmelszustand, der alle zwei Jahre auftritt, wenn sich der Mars von der Erde aus auf der anderen Seite der Sonne befindet. Diese Ausrichtung stört die direkte Kommunikation mit dem Mars und beeinträchtigt die Datenübertragung zwischen Marsmissionen und der Erde.

2. Wie wirkt sich die Mars-Sonnenkonjunktion auf den Betrieb von Raumfahrzeugen aus?

Während der Mars-Sonnenkonjunktion treten die Raumsonden in eine „Blackout“-Phase ein, in der sie ihre datenintensiven Aufgaben unterbrechen. Die Ingenieure unterlassen es, wichtige Befehle zu senden, und die Instrumente sind vorübergehend inaktiv, um die Integrität der Missionen sicherzustellen.

3. Was passiert mit den während der Mars-Sonnenkonjunktion gesammelten Daten?

Die während des Blackout-Zeitraums gesammelten Daten werden auf dem Raumschiff gespeichert, bis sie sicher zur Erde zurückgesendet werden können. Sobald die Datenübertragung wieder aufgenommen wird, prüfen die Techniker gründlich, ob die Dateien beschädigt sind, und übertragen sie bei Bedarf erneut.

4. Welche Aktivitäten unternehmen die Marsmissionen während der Mars-Sonnenkonjunktion?

Während dieser Zeit führen die Marsmissionen weiterhin wissenschaftliche Untersuchungen durch, obwohl wichtige Instrumente inaktiv sind. Rover überwachen die Oberflächenbedingungen, untersuchen Wettermuster und messen Strahlung. Andere Raumsonden erfassen Bilder der Marsoberfläche, sammeln atmosphärische Daten und untersuchen Wechselwirkungen mit der Sonne.