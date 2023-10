Das Potenzial von Spinwellen und Supraleitern im Quantencomputing und in der energieeffizienten Technologie

By

Wissenschaftlern der Technischen Universität Delft ist in ihrer Forschung ein Durchbruch gelungen, indem sie Spinwellen mithilfe von Supraleitern erfolgreich kontrollieren und manipulieren konnten. Spinwellen, bei denen es sich um informationsübertragende Wellen in magnetischen Materialien handelt, bergen ein enormes Potenzial als Ersatz für herkömmliche Elektronik. Diese Entdeckung eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung energieeffizienter Informationstechnologie und die Verbindung von Komponenten in Quantencomputern.

Spinwellen erzeugen ein Magnetfeld und erzeugen in Kombination mit einem Supraleiter einen Suprastrom. Durch die Verwendung einer supraleitenden Elektrode als Spiegel konnten die Forscher die Spinwellen verlangsamen und effektiver manipulieren. Interessanterweise änderte sich die Wellenlänge der Spinwellen erheblich, als sie unter der supraleitenden Elektrode hindurchliefen, was eine präzise Steuerung der Wellen durch Anpassung der Temperatur der Elektrode ermöglichte.

Als Grundmaterial verwendete das Team eine dünne magnetische Schicht namens Yttrium-Eisen-Granat (YIG), gefolgt von einer supraleitenden Elektrode und einer zusätzlichen Elektrode zur Induktion der Spinwellen. Das Abkühlen der Elektrode auf eine extrem niedrige Temperatur ermöglichte den Übergang in einen supraleitenden Zustand, was zur Beobachtung langsamerer Spinwellen führte. Diese Entdeckung wirft ein neues Licht auf die Eigenschaften von Supraleitern und liefert wertvolle Erkenntnisse für zukünftige Forschung.

Das Experiment nutzte eine einzigartige Sensortechnologie, die Diamantelektronen nutzte, um die Magnetfelder der Spinwellen zu messen und so Bildgebung und Analyse zu ermöglichen. Diese Technologie hat das Potenzial, verschiedene Bereiche zu revolutionieren, ähnlich wie ein MRT-Scanner innere Bilder des menschlichen Körpers liefert.

Im Bereich der Spinwellentechnologie gibt es noch viel zu tun. Um mithilfe dieser Technologie energieeffiziente Computer zu entwickeln, müssen kleine Schaltkreise entwickelt werden, die Berechnungen durchführen können. Die Entdeckung des Teams der Universität Delft eröffnet jedoch eine Welt voller Möglichkeiten. Supraleitende Elektroden ebnen den Weg für die Entstehung unzähliger neuer und energieeffizienter Spinwellen-Schaltkreise.

Die Kombination von Spinwellen und Supraleitern verspricht auch die Entwicklung von Geräten, die nur minimale Wärme- und Schallwellen erzeugen. Anwendungen wie Spintronik-Frequenzfilter, Resonatoren, Transistoren und Verbindungen zwischen Qubits in Quantencomputern sind nur der Anfang.

Insgesamt hat dieser Durchbruch bei der Kontrolle und Manipulation von Spinwellen mithilfe von Supraleitern das Potenzial, die Bereiche Quantencomputing und energieeffiziente Technologie zu revolutionieren.

