Studie bestätigt, dass der innere Kern des Mondes massiv ist, ähnlich wie Eisen

Eine kürzlich von einem Forscherteam durchgeführte Studie hat schlüssig festgestellt, dass der innere Kern des Mondes fest ist und eine ähnliche Dichte wie Eisen aufweist. Dieser Befund beendet eine langjährige Debatte unter Wissenschaftlern über den Zustand des inneren Kerns des Mondes und trägt zu einem besseren Verständnis der Geschichte des Mondes und des Sonnensystems bei.

Mithilfe seismischer Daten analysierte das Team die innere Zusammensetzung des Mondes und stellte fest, dass durch Beben erzeugte akustische Wellen wertvolle Einblicke in seine innere Struktur liefern können. Allerdings reichte die Auflösung der während der Apollo-Mission gesammelten seismischen Daten nicht aus, um den Zustand des inneren Kerns genau zu bestimmen. Bestehende Modelle deuteten darauf hin, dass sowohl ein fester Innenkern als auch ein vollständig flüssiger Kern möglich seien.

Um die Debatte beizulegen, stellten die Forscher Daten von Weltraummissionen und Mondlaserentfernungsexperimenten zusammen, um ein umfassendes Profil der Eigenschaften des Mondes zu erstellen. Sie führten eine Modellierung mit verschiedenen Kerntypen durch, um die beste Übereinstimmung für die Beobachtungsdaten zu ermitteln.

Die Studie brachte mehrere wichtige Entdeckungen. Erstens deuteten die Modelle, die eng mit den bekannten Eigenschaften des Mondes übereinstimmten, auf einen aktiven Umsturz innerhalb seines Mantels hin. Bei dieser Aktivität bewegt sich dichtes Material zur Mitte hin, während weniger dichtes Material nach oben steigt, was das Vorhandensein bestimmter Elemente in Vulkanregionen erklärt.

Darüber hinaus stellte das Team fest, dass der Kern des Mondes dem der Erde ähnelt und eine äußere Flüssigkeitsschicht und einen festen inneren Kern aufweist. Ihrer Modellierung zufolge hat der äußere Kern einen Radius von etwa 362 Kilometern (225 Meilen), während der innere Kern einen Radius von etwa 258 Kilometern (160 Meilen) hat, was etwa 15 Prozent des Gesamtradius des Mondes ausmacht. Die Dichte des inneren Kerns betrug etwa 7,822 Kilogramm pro Kubikmeter, ähnlich der Dichte von Eisen.

Interessanterweise kam eine frühere Studie aus dem Jahr 2011 unter der Leitung der Marshall-Planetenforscherin Renee Weber der NASA mithilfe fortschrittlicher seismologischer Techniken zu einem ähnlichen Ergebnis. Das Team entdeckte Hinweise auf einen festen inneren Kern mit einem Radius von etwa 240 Kilometern und einer Dichte von etwa 8,000 Kilogramm pro Kubikmeter.

Die Forscher betrachten ihre Ergebnisse als Bestätigung der früheren Erkenntnisse, die die Existenz eines erdähnlichen Kerns im Mond weiter untermauern. Diese Entdeckung ist auch für das Verständnis der Entwicklung des Mondes von Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf sein Magnetfeld, das vor etwa 3.2 Milliarden Jahren abzunehmen begann.

Angesichts der Pläne, in naher Zukunft zum Mond zurückzukehren, besteht Hoffnung auf eine seismische Überprüfung dieser Ergebnisse. Die ursprünglich in Nature veröffentlichte Studie liefert wertvolle Einblicke in die innere Struktur des Mondes und seine Rolle bei der Gestaltung des frühen Sonnensystems.

