OSIRIS-REx der NASA liefert erfolgreich Asteroidenprobe in die Erdumlaufbahn

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx hat ihre siebenjährige Mission zur Entnahme einer Probe von einem Asteroiden abgeschlossen und ihre Ladung erfolgreich in die Erdumlaufbahn gebracht. Die Kapsel landete auf dem Utah Test and Training Range, nachdem sie etwa 3.86 Milliarden Meilen zurückgelegt hatte. Diese Mission, die erste ihrer Art in den Vereinigten Staaten, soll wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems liefern.

Die OSIRIS-REx-Mission begann im Jahr 2016, als die Raumsonde eingesetzt wurde, um Material vom Asteroiden Bennu zu sammeln. Nachdem er Bennu im Jahr 2018 erreicht hatte, wurde im Jahr 2020 eine Probe entnommen und die lange Reise zurück zur Erde begann im Jahr 2021. Das von der Oberfläche des Asteroiden gesammelte unberührte Material wird Wissenschaftlern einen beispiellosen Einblick in die frühen Stadien der Entstehung des Sonnensystems ermöglichen vor etwa 4.5 Milliarden Jahren.

Michael Daly, der leitende Wissenschaftler am OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) der York University, zeigte sich begeistert über den Erfolg der Mission. Er hob die Herausforderungen hervor, mit denen das Team im Laufe der Jahre bis zu diesem Zeitpunkt konfrontiert war, und betonte ihre Erwartung, eine erfolgreiche Probe für weitere Untersuchungen in Laboratorien zu liefern.

Die Probenkapsel mit den Frachtproben wurde aus einer Entfernung von etwa 68,000 Meilen in die Erdumlaufbahn geschickt. Das Navigationsteam der NASA spielte eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der sicheren Landung der Kapsel und verfeinerte die Flugbahnprojektionen kontinuierlich, um die Unsicherheit zu verringern. Ihr Fachwissen bei der Planung von Flugbahnen und ihr Engagement für den Erfolg der Mission waren entscheidend.

Die erfolgreiche Lieferung der Asteroidenprobe stellt einen bedeutenden Meilenstein für die NASA dar und bietet Wissenschaftlern eine unglaubliche Gelegenheit, die Geheimnisse der frühen Geschichte unseres Sonnensystems zu lüften. Diese Errungenschaft stellt eine neue Phase der Weltraumforschung dar und bereitet die Bühne für weitere Entdeckungen und Fortschritte in unserem Verständnis des Universums.

Quellen:

– NASA (@NASA) 24. September 2023