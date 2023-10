Technische lebende Materialien: Schaffung nachhaltiger und reaktionsfähiger Baumaterialien

Technische lebende Materialien, auch aktive und reaktionsfähige Materialien genannt, bieten das Potenzial für nachhaltige und vielseitige Lösungen. Diese Materialien bestehen aus einem Gerüst, das mit lebenden Zellen besiedelt oder aufgebaut ist, die auf Reize reagieren, sich selbst erhalten, regulieren oder sogar heilen können. Bei den in diesen Materialien verwendeten Zellen kann es sich um leicht zu züchtende Arten wie Hefe, Pilze und bestimmte Bakterienstämme handeln. Damit diese Materialien jedoch in ihrer technischen Umgebung gedeihen können, müssen sie in der Lage sein, hinsichtlich Wachstum und Reaktion effektiv zu funktionieren.

Eine spannende Anwendung technischer lebender Materialien ist die Entwicklung nachhaltiger Baumaterialien. Lebende Zellen können verwendet werden, um beschädigte Außenflächen von Gebäuden oder Gehwegen zu reparieren, indem sie in den Raum hineinwachsen und ihn auffüllen. Darüber hinaus können sie Verfärbungen an Gebäuden beheben, ohne dass Handarbeit oder Malerarbeiten erforderlich sind. Allerdings kann es eine Herausforderung sein, die Wachstumstemperatur der in diesen Materialien verwendeten Bakterien mit natürlichen Temperaturschwankungen in Einklang zu bringen.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat ein Team von Caltech unter der Leitung von Michael Shapiro und Julia Kornfield ein auf Bakterien basierendes Material entwickelt, das Sonnenlicht strategisch nutzen kann, um die Temperatur zu modulieren. Dadurch kann das Material die Proteinproduktion und das Zellwachstum aufrechterhalten, selbst wenn es Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, die außerhalb des für Bakterien optimalen Bereichs liegen. Der Einsatz technischer Wohnmaterialien als Baumaterialien birgt ein großes Potenzial für verschiedene Außenbereiche, von Städten über ländliche Dörfer bis hin zu Einzelhäusern.

Konstruierte lebende Materialien sind Materialien mit lebenden Eigenschaften, die entweder aus Zellen innerhalb eines synthetischen Materials oder vollständig aus Zellen und Polymeren bestehen. Diese Materialien sind relativ neu, und das Interesse an der Verwendung künstlich hergestellter Zellen für Materialien hat im letzten Jahrzehnt erheblich zugenommen. Die Fähigkeit, das Wachstum eines Materials durch Technik zu steuern, bietet faszinierende Möglichkeiten, wie z. B. Selbstheilungsfähigkeiten und das Potenzial für skalierbares Wachstum.

Bei den verwendeten Organismen arbeitet das Team vor allem mit Bakterien, insbesondere E. coli und B. subtilis, da sich diese Bakterien als sicher erwiesen haben und ein gutes Verhältnis zum Menschen haben. Aufgrund ihres schnellen Wachstums und ihrer starken strukturellen Eigenschaften besteht jedoch auch in der Gemeinschaft der technisch hergestellten lebenden Materialien Interesse daran, die Verwendung von Pilzen wie Hefe und Pilzen zu erforschen.

Der Prozess der Herstellung künstlicher lebender Materialien umfasst die Kultivierung einer kleinen Anzahl von Zellen in flüssigen Medien wie E. coli, die sich schnell vermehren. Die Zellen werden dann durch Filtration auf einer dünnen Polycarbonatmembran abgeschieden, was weiteres Wachstum und Entwicklung ermöglicht. Während dieser Prozess bei Bakterien erfolgreich war, stellt die Verwendung menschlicher Zellen zusätzliche Herausforderungen dar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass technische Wohnmaterialien spannende Möglichkeiten für nachhaltige und reaktionsfähige Baumaterialien bieten. Die Fähigkeit, die Eigenschaften lebender Zellen zu nutzen, eröffnet neue Möglichkeiten für die Herstellung von Materialien mit einzigartigen Fähigkeiten, wie Selbstheilung und skalierbarem Wachstum. Während sich das Feld noch in der Proof-of-Concept-Phase befindet, reichen die potenziellen Anwendungen von städtischen Umgebungen bis hin zu eher ländlichen Umgebungen und bieten innovative Lösungen für verschiedene Herausforderungen.