Professor an der Universität von Calgary untersucht Asteroidenprobe

Ein Professor der Universität Calgary, Dr. Alan Hildebrand, wird die Gelegenheit haben, eine Asteroidenprobe zu untersuchen, von der die NASA hofft, dass sie neue Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems liefern wird. Dr. Hildebrand wird zusammen mit vier anderen kanadischen Forschern Teil eines Teams der kanadischen Raumfahrtbehörde sein, das für die Analyse einer Probe des Asteroiden Bennu verantwortlich ist, der schätzungsweise 4.5 Milliarden Jahre alt ist.

Diese Forschung ist Teil der 1 Milliarde US-Dollar teuren OSIRIS-REx-Mission der NASA, deren Ziel es ist, eine Asteroidenprobe aus dem Weltraum zu entnehmen und zur Erde zurückzubringen. Dr. Hildebrand ist seit 2009 an der Mission beteiligt und zeigte sich erfreut darüber, dass die lang erwartete Asteroidenprobe endlich auf der Erde angekommen ist.

Bennu wurde aufgrund seiner Nähe, seiner Größe, seines Alters und seines Erhaltungszustands für die Mission ausgewählt. Seine einzigartige Zusammensetzung, reich an Kohlenstoff, unterscheidet es von anderen Weltraumgesteinen. Die meisten Asteroiden mit ähnlicher Zusammensetzung würden beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen, was die Bennu-Probe für die Untersuchung besonders interessant macht. Dr. Hildebrand möchte unbedingt verstehen, wie sich dieser Stein von anderen unterscheidet und warum.

Kanadas Beitrag zur NASA-Mission war der von der Canadian Space Agency entwickelte OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA). Die OLA war entscheidend bei der Identifizierung eines idealen Ortes auf dem Asteroiden für die Probenentnahme. Nach einer Reise von etwa 6.2 Milliarden Kilometern kehrte die Raumsonde zur Erde zurück und die Kapsel mit der Asteroidenprobe wurde in der Wüste von Utah abgeworfen. Die Kapsel wird derzeit im Johnson Space Center der NASA in Houston kuratiert, bevor sie an internationale Kooperationspartner, darunter Kanada, verteilt wird.

Quelle: University of Calgary, NASA, Canadian Space Agency