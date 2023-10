Der brasilianische Surfer Italo Ferreira macht ein atemberaubendes Foto während einer ringförmigen Sonnenfinsternis

Italo Ferreira, der berühmte brasilianische Surfer, hat während einer seltenen ringförmigen Sonnenfinsternis in Rio Grande do Norte, Brasilien, ein atemberaubendes Foto aufgenommen. Das von Marcelo Maragni aufgenommene Foto zeigt den faszinierenden Feuerringeffekt, der durch die Sonnenfinsternis entsteht.

Der Erfolg dieses Projekts erforderte ein präzises Timing und eine präzise Positionierung. Ferreira musste sich sorgfältig ausrichten, um sicherzustellen, dass der Mond genau zwischen der Erde und der Sonne positioniert war. Maragni, der in einer Entfernung von einem Kilometer stand, nutzte spezielle Werkzeuge zur Aufnahme des Bildes, darunter Funkgeräte zur Kommunikation, Schutzbrillen und Spiegel, um jegliche Schatteneffekte auf den Athleten zu verhindern.

Maragni hat Monate der Planung und Vorbereitung darauf verwendet, diesen einzigartigen Moment festzuhalten. Er besuchte mehrere Standorte, führte Proben durch und stellte Berechnungen an, um die ideale Position für Ferreira zu finden. Der Fotograf bezeichnete dieses Projekt als eines der anspruchsvollsten und komplexesten Werke seiner Karriere.

Ferreira, bekannt für seine Erfolge im Surfsport, zeigte sich begeistert von diesem einzigartigen Erlebnis. Er betonte die Bedeutung dieses Augenblicks, da er ihn an seinen Goldmedaillengewinn bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 erinnerte. Das Foto wurde in nur einem Versuch, innerhalb eines kurzen Zeitfensters von fünf Sekunden, aufgenommen.

Die ringförmige Sonnenfinsternis in Brasilien ereignete sich am 14. Oktober 2023, begann um 3 Uhr Ortszeit und endete mit dem Sonnenuntergang gegen 6 Uhr. Der Feuerring bildete sich gegen 4:40 Uhr und hielt für kurze Zeit an. Während die Sonnenfinsternis von mehreren brasilianischen Bundesstaaten aus sichtbar war, hatte Rio Grande do Norte das Privileg, das Phänomen in seiner ganzen Pracht zu beobachten.

Dieses außergewöhnliche Foto ist eine Hommage an Ferreiras Engagement für das Projekt und die Unterstützung durch Rio Grande do Norte. Es zeigt die Schönheit und Wunder des Naturphänomens und unterstreicht das Talent und Können sowohl des Surfers als auch des Fotografen.

