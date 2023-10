Das Nationallabor der Internationalen Raumstation (ISS) möchte die Gewebetechnik und Bioproduktion vorantreiben

By

Das Nationallabor der Internationalen Raumstation (ISS) hat eine neue Forschungsmöglichkeit angekündigt, um die einzigartige Umgebung der ISS für die Weiterentwicklung des Tissue Engineering und der Bioproduktion zu nutzen. Ziel ist es, weltraumgestützte Fertigungs- und Produktionsaktivitäten zu demonstrieren, die terrestrischen Anwendungen in der regenerativen Medizin zugute kommen können. Für mehrere Projekte, die im Rahmen dieser Forschungsankündigung ausgewählt werden, werden Finanzmittel bereitgestellt, um Projektkosten, Hardware, Integrationskosten und die Flugzuteilung zum Orbitlabor zu decken.

Ziel des ISS National Lab ist es, durch Produktions- und Fertigungsanstrengungen im Weltraum neue Geschäftsmodelle in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) zu ermöglichen. Die NASA und das ISS National Lab haben der Nutzung der Raumstation für diese Zwecke Priorität eingeräumt, und diese Forschungsankündigung steht im Einklang mit ihrem Fokus auf die Erweiterung der Möglichkeiten in diesem Bereich.

Gesucht werden Vorschläge in den Bereichen regenerative Medizin, Biofabrikation und damit verbundene Technologien, die die einzigartigen Bedingungen auf der Raumstation nutzen können. Das ISS National Lab ist insbesondere an Studien interessiert, die die Vorteile der Stammzellforschung in der Schwerelosigkeit für therapeutische Anwendungen auf der Erde nutzen, organoide oder mehrzellige Kultursysteme zur Modellierung menschlicher Krankheiten zum Testen von Therapeutika demonstrieren und bestehende Systeme auf der Raumstation entwickeln oder nutzen zur Herstellung von Geweben oder anderen biokompatiblen Materialien für die regenerative Medizin.

Ein Beispiel für das Potenzial dieser Forschung ist der kürzlich erfolgreiche Bioprinting eines vollständigen menschlichen Meniskus im Weltraum durch Redwire Space mithilfe seiner aktualisierten BioFabrication Facility. Die Mikrogravitationsumgebung ermöglicht die Reifung und Stärkung empfindlicher Gewebe, ohne unter ihrem eigenen Gewicht zusammenzubrechen, was sie zu einer vielversprechenden Plattform für die Biofabrikation macht. Dieser Erfolg bringt uns der Möglichkeit näher, im Weltraum Gewebe und Organe für Patienten auf der Erde und zukünftige Raumfahrer zu drucken.

In einer weiteren bevorstehenden Mission werden neuronale Organoidmodelle zur ISS gebracht, um die Mechanismen hinter menschlichen neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson und Multipler Sklerose besser zu verstehen. Durch die Untersuchung dieser Krankheiten in der Schwerelosigkeit, wo ihr Ausbruch und ihr Fortschreiten beschleunigt werden, hoffen die Forscher, die Entdeckung von Biomarkern zu beschleunigen, die Diagnose zu verbessern und die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung neurodegenerativer Krankheiten voranzutreiben.

Die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen werden nicht nur die Patientenversorgung auf der Erde verbessern, sondern auch zum Aufbau einer robusten und nachhaltigen Wirtschaft im erdnahen Orbit beitragen.

Diese Forschungsankündigung folgt einem zweistufigen Vorschlagsprozess. Der erste Schritt, die Konzeptzusammenfassung, ist am 20. November 2023 fällig und nur genehmigte Konzepte werden zur Einreichung eines vollständigen Vorschlags eingeladen. Weitere Informationen zur Forschungsankündigung und einem bevorstehenden Webinar finden Sie auf der Website des ISS National Lab.

