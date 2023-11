Neue Entdeckungen in der oberen Erdatmosphäre

Ein Team von Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) hat eine Reihe wissenschaftlicher Studien und Experimente durchgeführt, die Licht auf verschiedene Aspekte des Weltraums und unseres Planeten werfen. Zu ihren jüngsten Unternehmungen gehört die Beobachtung und Untersuchung des Luftglühens in der oberen Erdatmosphäre. Diese Forschung ist Teil des Atmospheric Waves Experiment (AWE) der NASA, das darauf abzielt, unser Verständnis von Veränderungen des Weltraumwetters zu verbessern.

Unter Airglow versteht man die Lichtbänder, die nachts in der Erdatmosphäre beobachtet werden können. Durch die Überwachung des Luftglühens aus der Sicht der ISS hoffen Wissenschaftler, Einblicke in kleinräumige atmosphärische Schwerewellen und deren Auswirkungen auf das Weltraumwetter zu gewinnen. Diese Wellen spielen eine Rolle in Kommunikations-, Navigations- und Verfolgungssystemen sowohl im Weltraum als auch am Boden.

Mit dem Roboterarm Canadarm2 konnten die Astronauten die AWE-Nutzlast an der Außenseite der ISS montieren. Von dieser Position aus wird AWE das Verhalten atmosphärischer Schwerewellen verfolgen und analysieren und so dazu beitragen, unser Wissen über ihre Eigenschaften und Einflüsse zu erweitern.

Diese Forschung hat wichtige Auswirkungen auf die Weltraumwettervorhersage und die Entwicklung fortschrittlicherer Vorhersagemodelle. Durch ein besseres Verständnis der Dynamik der oberen Erdatmosphäre können Wissenschaftler ihre Fähigkeit verbessern, die Auswirkungen des Weltraumwetters auf verschiedene Technologien und Systeme vorherzusehen und abzuschwächen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist Airglow?

Unter Airglow versteht man die schwachen Lichtbänder, die nachts in der Erdatmosphäre beobachtet werden. Sie wird durch verschiedene Prozesse verursacht, darunter chemische Reaktionen und Wechselwirkungen mit Sonnenstrahlung.

Was sind atmosphärische Schwerewellen?

Atmosphärische Schwerewellen sind Wellen, die in der Erdatmosphäre durch den Auftrieb von Luftpaketen entstehen. Sie spielen eine Rolle bei der atmosphärischen Zirkulation und können das Wettergeschehen beeinflussen.

Was ist Weltraumwetter?

Unter Weltraumwetter versteht man die Bedingungen und Störungen, die im Weltraum auftreten und hauptsächlich durch Veränderungen in der Sonnenaktivität verursacht werden. Es kann sich auf Satelliten, Kommunikationssysteme und Stromnetze auf der Erde auswirken.

Warum ist die Untersuchung des Weltraumwetters wichtig?

Die Untersuchung des Weltraumwetters ist von entscheidender Bedeutung, da es uns ermöglicht, seine Auswirkungen auf die Erde zu verstehen und vorherzusagen. Durch die Verbesserung der Weltraumwettervorhersage können wir wichtige Infrastrukturen schützen und die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer technologischen Systeme gewährleisten.