Die Besatzung der Expedition 70 beginnt ihre erste volle Woche im Weltraum

Die Besatzung der Internationalen Raumstation-Expedition 70 hat ihre erste volle gemeinsame Woche begonnen, nachdem sie sich letzte Woche von der dienstältesten Besatzung verabschiedet hatte. Die sieben Besatzungsmitglieder begannen ihre Woche mit menschlicher Forschung und Experimenten zur Weltraumphysik, der Wartung von Raumanzügen und der Wartung von Lebenserhaltungssystemen.

Eines der Besatzungsmitglieder, NASA-Flugingenieurin Jasmin Moghbeli, begann ihren Tag mit der Einrichtung des Echo-Ultraschallsystems im Columbus-Labormodul für die Studie zum Gefäßalter. Moghbeli scannte ihren Hals, ihr Bein und ihr Herz, um den Ärzten zu helfen, die Auswirkungen des Lebens im Weltraum auf die Arterien eines Besatzungsmitglieds zu verstehen. Sie arbeitete auch an der Einrichtung eines Beleuchtungssystems außerhalb des Kibo-Labormoduls.

Ein weiteres Besatzungsmitglied, NASA-Flugingenieur Loral O'Hara, führte Augenuntersuchungen beim JAXA-Astronauten Satoshi Furukawa durch, um die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf das Sehvermögen und die optische Gesundheit im Weltraum zu untersuchen.

Was die Wartung und Vorbereitung angeht, haben O'Hara und der ESA-Astronaut Andreas Mogensen die Raumanzüge in der Quest-Luftschleuse gewartet. Sie reinigten die Kühlkreisläufe in den Anzügen und füllten die Wassertanks sowie die Kühl- und Belüftungskleidung auf. Furukawa untersuchte Verfahren zur Unterstützung von Astronauten bei bevorstehenden Weltraumspaziergängen.

Im Bereich der Weltraumphysik baute der Kosmonaut Oleg Kononenko eine Videokamera für ein Plasmaphysik-Experiment im Columbus-Labor auf. Dieses Experiment beobachtet Gasmischungen und Plasmakristalle bei niedriger Temperatur, um Forschungsmethoden und Raumfahrzeugdesigns in der Mikrogravitation zu verbessern.

Insgesamt ist die Besatzung der Expedition 70 mit einer Vielzahl von Aufgaben beschäftigt, die von medizinischer Forschung bis hin zu Wartungsarbeiten reichen. Sie setzen die wichtige Arbeit der wissenschaftlichen Erforschung und der Fortschritte im Weltraum an Bord der Internationalen Raumstation fort.

