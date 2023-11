Neue Mission: Chandrayaan-4 zielt darauf ab, Mondbodenproben zurückzubringen

Pune: Aufbauend auf dem Erfolg von Chandrayaan-3 hat die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) die nächste Mondmission, Chandrayaan-4, ins Visier genommen, mit dem ehrgeizigen Ziel, Bodenproben vom Mond zu entnehmen. Diese Ankündigung wurde von Nilesh Desai, dem Direktor des Space Applications Center (SAC/ISRO), während der 62. Gründungstagszeremonie des Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune gemacht.

Die Chandrayaan-4-Mission wird die Rückgabe einer Mondprobe beinhalten und einen wichtigen Meilenstein in der Weltraumforschung darstellen. Mit dem Ziel, Proben von der Mondoberfläche zurückzubringen, will ISRO dieses Kunststück innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre vollbringen. Der Plan sieht einen Landevorgang ähnlich dem von Chandrayaan-3 vor, wobei das Zentralmodul an das umlaufende Modul andockt, bevor es sich in der Nähe der Erdatmosphäre trennt. Das Wiedereintrittsmodul wird dann die kostbare Fracht aus Monderde und Mondgestein zurück zur Erde befördern.

Nilesh Desai äußerte die Notwendigkeit von zwei Trägerraketen, um die Mission erfolgreich durchzuführen. Die Module würden in Transfermodul (TM), Landermodul (LM), Ascendermodul (AM) und Wiedereintrittsmodul (RM) unterteilt. TM und RM würden in der Mondumlaufbahn platziert, während TM und LM absteigen würden, um die Probe zu sammeln. Fortschrittliche Technologien und sorgfältige Planung sind im Gange, um die Durchführbarkeit dieser Mission sicherzustellen.

Neben Chandrayaan-4 arbeitet ISRO auch mit der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA am Lunar Polar Exploration (LuPEX)-Projekt zusammen. Diese Partnerschaft spiegelt das Engagement beider Agenturen wider, das wissenschaftliche Verständnis und die Erforschung über die Erde hinaus zu fördern.

Mit Chandrayaan-4 will Indien einen großen Schritt in der Monderkundung machen, indem es wertvolle Proben von der Mondoberfläche zurückbringt. Diese Mission wird nicht nur zu wissenschaftlichen Durchbrüchen beitragen, sondern auch neue Grenzen in der Weltraumforschung und -kooperationen eröffnen.

