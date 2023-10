Indiens Aditya-L1-Mission legt erfolgreich 9.2 Lakh km in Richtung Sonne-Erde-Lagrange-Punkt zurück

Indiens Raumfahrtbehörde, die Indian Space Research Organization (ISRO), hat bekannt gegeben, dass die Aditya-L1-Mission, ein weltraumgestütztes Sonnenobservatorium, den Einflussbereich der Erde erfolgreich verlassen und bisher über 9.2 Millionen Kilometer zurückgelegt hat. Die Raumsonde ist nun auf dem Weg zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 1 (L1), wo sie die Atmosphäre und Sonnenaktivität der Sonne untersuchen wird.

ISRO stellte fest, dass dieser Erfolg das zweite Mal ist, dass sie ein Raumschiff außerhalb des Einflussbereichs der Erde geschickt haben, wobei das erste Mal die Mars-Orbiter-Mission war. Darüber hinaus ist dies das fünfte Mal, dass ISRO ein Raumschiff erfolgreich zu einem anderen Himmelskörper oder Ort im Weltraum befördert hat, nachdem dies in der Vergangenheit bereits dreimal zum Mond und einmal zum Mars gelungen war.

Die Aditya-L1-Mission wurde am 2. September mit der indischen Rakete Polar Satellite Launch Vehicle –XL (PSLV-XL) in die erdnahe Umlaufbahn (LEO) gestartet. Seitdem wurde die Umlaufbahn der Raumsonde schrittweise viermal angehoben. Während es seine Flugbahn zum Lagrange-Punkt (L1) fortsetzt, nachdem es den gravitativen Einflussbereich der Erde verlassen hat, beginnt die Reisephase. Schließlich wird es in eine große Halo-Umlaufbahn um L1 injiziert, wo die Anziehungskraft von Sonne und Erde gleich sein wird, sodass das Raumschiff in Bezug auf beide Körper stationär bleiben kann.

Die Reise vom Start bis zum Erreichen des L1-Punkts wird voraussichtlich etwa vier Monate dauern und eine Entfernung von etwa 1.5 Millionen Kilometern von der Erde zurücklegen. Sobald die Aditya-L1-Mission ihr Ziel erreicht, wird sie wertvolle Einblicke in die Dynamik, die Magnetfelder und Sonneneruptionen der Sonne liefern, die wissenschaftliche Forschung unterstützen und unser Verständnis der Verbindung zwischen Sonne und Erde erweitern.

Definitionen:

– Aditya-L1: Indiens weltraumgestützte Sonnenobservatoriumsmission, die darauf abzielt, die Korona der Sonne, Sonnenemissionen und das interplanetare Magnetfeld zu untersuchen.

– Lagrange-Punkt 1 (L1): Ein Punkt im Weltraum, an dem sich die Gravitationskräfte von Sonne und Erde ausgleichen, sodass ein Raumschiff bei der Beobachtung der Sonne eine relativ stabile Position beibehalten kann.

– Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO): Die nationale Raumfahrtbehörde Indiens, die für das Raumfahrtprogramm des Landes verantwortlich ist.

