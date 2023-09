Die Solarmission der indischen Weltraumforschungsorganisation erreicht erfolgreich den L1-Punkt Sonne-Erde

By

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) gab bekannt, dass ihre erste Sonnenmission, Aditya-L1, das Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)-Manöver erfolgreich durchgeführt hat und sich nun auf einer Flugbahn befindet, die sie zum L1-Punkt Sonne-Erde führen wird . Dies ist das fünfte Mal in Folge, dass ISRO ein Objekt erfolgreich auf einer Flugbahn zu einem anderen Himmelskörper oder Ort im Weltraum transportiert hat.

Die Raumsonde Aditya-L1 wurde von der Raumstation Satish Dhawan in Andhra Pradesh mit dem Hauptziel gestartet, wissenschaftliche Daten zu sammeln und Indiens Bemühungen zur Sonnenforschung voranzutreiben. Die Raumsonde ist mit dem Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS)-Instrument ausgestattet, das bereits damit begonnen hat, suprathermische und energiereiche Ionen und Elektronen in Entfernungen von mehr als 50,000 km von der Erde zu messen. Diese Daten werden Wissenschaftlern helfen, das Verhalten von Partikeln rund um die Erde zu analysieren.

In etwa 110 Tagen wird die Raumsonde durch ein Manöver in eine Umlaufbahn um den L1-Punkt Sonne-Erde gebracht. Die erfolgreiche Mission von ISRO zeigt Indiens Fortschritte in der Weltraumtechnologie und sein Engagement für die Erforschung der Sonne und ihrer Auswirkungen auf die Erde.

Quellen: ISRO, Gadgets 360