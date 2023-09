Feierlichkeiten zur Weltraumwoche 2023 in Indien: Erforschung des Weltraums und Unternehmertum

Die Indian Space Research Organization (ISRO) wird zur Feier der World Space Week (WSW) 2023 in der Landeshauptstadt verschiedene Veranstaltungen veranstalten. Das WSW, das jedes Jahr weltweit vom 4. bis 10. Oktober gefeiert wird, erinnert an den Start von Sputnik, dem ersten künstlichen Satelliten, und an die Umsetzung des Weltraumvertrags. Das diesjährige Thema der WSW lautet „Weltraum und Unternehmertum“.

Um Studenten und die Öffentlichkeit in weltraumbezogene Aktivitäten einzubeziehen, haben sich das Vikram Sarabhai Space Center (VSSC), das Liquid Propulsion Systems Center (LPSC) und die ISRO Inertial Systems Unit (IISU) zusammengeschlossen, um die WSW-Veranstaltungen in Indien zu organisieren. Einer der Höhepunkte ist ein schulübergreifendes Quiz in ganz Kerala zum Thema „Weltraum“, wobei die Vorrunde am 30. September online stattfindet und die Endrunden am 7. Oktober im VSSC stattfinden.

Öffentlichkeitsarbeit ist ein zentraler Bestandteil der Feierlichkeiten und es sind verschiedene Aktivitäten geplant. Am 7. Oktober wird speziell für Einwohner von Kerala über 55 Jahren ein Bürgereinführungsprogramm organisiert. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, einem Höhenforschungsraketenstart beizuwohnen, das Weltraummuseum zu besuchen und mit ISRO-Wissenschaftlern zu interagieren.

Darüber hinaus wird ein Tag der offenen Tür für Studierende und die Öffentlichkeit organisiert, um die Welt der Weltraumwissenschaften zu erkunden. Die Höhenforschungsraketen der Rohini-Klasse werden jeweils am 6. und 7. Oktober um 11.45 Uhr gestartet. Dadurch haben die Besucher die Möglichkeit, die Kraft dieser Raketen aus nächster Nähe zu erleben.

Darüber hinaus werden ISRO-Wissenschaftler während der einwöchigen Feier Vorträge zu verschiedenen weltraumgestützten Themen halten. Ziel dieser Aktion ist es, die Studentengemeinschaft zu inspirieren und weiterzubilden.

Im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten wird vom VSSC, LPSC, IISU und dem Indian Institute of Space Science and Technology (IIST) ein eintägiger Workshop zum Thema „Weltraum und Unternehmertum“ durchgeführt. Der Workshop umfasst eingeladene Vorträge von Experten von ISRO, dem Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe), dem Kerala Space Park und erfolgreichen Start-ups.

Die Feierlichkeiten zur Weltraumwoche 2023 in Indien versprechen eine spannende Erkundung des Weltraums und des Unternehmertums. Mit einer Reihe von Aktivitäten, die sich an Studierende, die Öffentlichkeit und sogar angehende Unternehmer richten, zielt diese Veranstaltung darauf ab, das Interesse und Engagement im Bereich der Weltraumwissenschaften zu fördern.

