Indiens erste Solarmission Aditya-L1 erreicht im Januar den Lagrange Point

Der Chef der indischen Weltraum- und Forschungsorganisation (ISRO), S. Somnath, hat angekündigt, dass Indiens erste Sonnenmission, Aditya-L1, voraussichtlich Mitte Januar den Lagrange Point 1 (L1) erreichen wird. Diese Mission hat eine 110-tägige Reise von der Erde bis zu ihrem Ziel. Somnath gab an, dass die Raumsonde Aditya-L1 bei Erreichen von L1 in den Lagrange-Punkt, auch bekannt als Halo-Umlaufbahn, eingeführt wird.

Die Aditya-L1-Mission wurde am 2. September vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota nach der erfolgreichen sanften Landung von Chandrayaan-3 in der Nähe des Südpols des Mondes gestartet. Die Raumsonde trägt sieben verschiedene Nutzlasten, die für eine umfassende Untersuchung der Sonne konzipiert sind. Vier dieser Instrumente werden das Sonnenlicht beobachten, während die restlichen drei Plasma- und Magnetfelder messen werden.

Aditya-L1 wird in einer Halo-Umlaufbahn um den Lagrange-Punkt 1 (L1) platziert, der etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde in Richtung der Sonne entfernt liegt. Es wird geschätzt, dass die Raumsonde diese Distanz in vier Monaten zurücklegen wird.

Das Hauptziel der Aditya-L1-Mission ist die Untersuchung der äußeren Atmosphäre der Sonne, einer riesigen Gaskugel. Diese Mission wird wertvolle Einblicke in das Verhalten der Sonne liefern und dabei helfen, ihre Auswirkungen auf das Wetter auf der Erde und im Weltraum zu verstehen.

Während seiner Erklärung erörterte ISRO-Chef S Somnath auch die Gaganyaan-Mission und erwähnte, dass die Testfahrzeug-D1-Mission für den 21. Oktober geplant ist. Das Gaganyaan-Projekt zielt darauf ab, die Fähigkeiten bemannter Raumfahrt zu demonstrieren, indem eine dreiköpfige Besatzung für drei Monate in die Umlaufbahn gebracht wird. Tagesmission und sichere Rückkehr zur Erde.

ISRO hat in den kommenden Monaten einen ehrgeizigen Startplan mit Plänen für GSLV, SSLV, die unbemannte Gaganyaan-Mission und einen PSLV-Start vor Januar.

