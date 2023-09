Indien startet erfolgreich die Raumsonde Aditya-L1 zur Erforschung der Sonne

By

Am 2. September startete die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) die Raumsonde Aditya-L1 und markierte damit Indiens erste Sonnenobservatoriumsmission. Die Raumsonde begann ihre 110-tägige Reise zum Lagrange-Punkt 1 des Sonne-Erde-Systems nach einem erfolgreichen Einführmanöver über den Lagrange-Punkt. Dieses Manöver brachte das Raumschiff aus der Erdumlaufbahn und auf eine Flugbahn in Richtung des L1-Punkts Sonne-Erde.

Lagrange-Punkte sind im Sinne der NASA Positionen im Weltraum, an denen die Gravitationskräfte eines Zweikörpersystems wie Sonne und Erde verstärkte Anziehungs- und Abstoßungsbereiche erzeugen. Diese Punkte können von Raumfahrzeugen als „Parkplätze“ genutzt werden, um bei minimalem Treibstoffverbrauch an einer festen Position zu bleiben.

Die Raumsonde Aditya-L1 wird in einer Halo-Umlaufbahn um L1 platziert, die etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist, was nur 1 % der Entfernung Erde-Sonne ausmacht. Diese strategische Position wird eine ununterbrochene Beobachtung der Sonne gewährleisten und es Indiens Wissenschaftlern ermöglichen, neue Erkenntnisse über das Zentrum unseres Sonnensystems zu gewinnen.

Die erfolgreichen Flugbahnübertragungen von ISRO zu anderen Himmelskörpern oder Standorten im Weltraum haben ihr Fachwissen in der Weltraumforschung unter Beweis gestellt. Diese Mission knüpft an die früheren erfolgreichen ISRO-Expeditionen zur Sonne und zum Mond an.

Die Raumsonde Aditya-L1 wird mindestens die nächsten fünf Jahre damit verbringen, verschiedene Aspekte der Sonne von ihrer Umlaufbahn um L1 aus zu untersuchen. Diese gezielte Forschung wird zu unserem Verständnis der Sonne und ihrer Auswirkungen auf die Erde beitragen. Die Mission stellt einen bedeutenden Meilenstein für Indiens Weltraumforschungsbemühungen dar und öffnet Türen für weitere wissenschaftliche Fortschritte.

Insgesamt stellen der erfolgreiche Start und die Flugbahnübertragung der Raumsonde Aditya-L1 einen bedeutenden Erfolg für die indische Raumfahrtbehörde ISRO dar. Diese Mission wird es indischen Wissenschaftlern ermöglichen, wertvolle Daten über die Sonne zu sammeln und unser Verständnis des Zentrums unseres Sonnensystems zu vertiefen.

