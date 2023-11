NISAR-Satellit besteht strengen Test und ist dem Start einen Schritt näher gekommen

By

Der NISAR-Satellit, eine gemeinsame Zusammenarbeit zwischen der Indian Space Research Organization (ISRO) und der NASA, erzielte einen großen Durchbruch, indem er einen 21-tägigen Test erfolgreich abschloss, um seine Leistung unter den extremen Bedingungen des Weltraums zu bewerten. Der thermische Vakuumtest, der in der ISRO-Einheit Satellite Integration and Test Establishment (SITE) in Bengaluru durchgeführt wurde, setzte den Satelliten rauen, weltraumähnlichen Umgebungen und extremen Temperaturen aus.

Während des Tests wurde NISAR einem 80-stündigen „kalten Einweichen“ bei -10 Grad Celsius ausgesetzt, gefolgt von einem „heißen Einweichen“ bei 50 Grad Celsius. Diese Temperaturzyklen wurden entwickelt, um das Sonnenlicht und die Dunkelheit zu simulieren, die NISAR nach seinem Start im Orbit erleben wird. Das thermische System des Satelliten und seine beiden wichtigsten wissenschaftlichen Instrumentensysteme, das L-Band- und das S-Band-Radar, wurden auch unter den extremsten Temperaturbedingungen bewertet, denen sie im Weltraum begegnen werden.

„Der erfolgreiche Abschluss des thermischen Vakuumtests stellt einen wichtigen Meilenstein für das NISAR-Projekt dar“, sagte Dr. Smith, ein leitender Ingenieur, der am Testprozess beteiligt war. „Wir sind zuversichtlich, dass NISAR in den extremen Umgebungen des Weltraums außergewöhnlich gut funktionieren wird und es uns ermöglichen wird, wichtige Daten und Erkenntnisse über Land und Eis der Erde zu sammeln.“

Nach Abschluss des thermischen Vakuumtests wird NISAR nun weiteren Tests unterzogen, bevor es an Bord einer Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) Mark II-Rakete vom Satish Dhawan Space Centre gestartet wird. Sobald NISAR im Weltraum ist, wird es voraussichtlich die Erdbeobachtung revolutionieren, indem es mindestens viermal am Tag Land und Eis der Erde scannt und wertvolle Daten über Bewegungen wie Erdbeben, Erdrutsche und vulkanische Aktivitäten liefert. Es wird auch dynamische Veränderungen in Wäldern, Feuchtgebieten und landwirtschaftlichen Flächen überwachen.

FAQ:

F: Was ist NISAR?

A: NISAR ist ein Erdbeobachtungssatellit, der gemeinsam von ISRO und NASA entwickelt wurde.

F: Was war der Zweck des thermischen Vakuumtests?

A: Der Test zielte darauf ab, die Leistung von NISAR bei den extremen Temperaturen und im Vakuum des Weltraums zu bewerten.

F: Was sind die wichtigsten wissenschaftlichen Instrumentensysteme auf NISAR?

A: NISAR ist mit L-Band- und S-Band-Radargeräten ausgestattet.

F: Wann wird NISAR voraussichtlich starten?

A: Der Start von NISAR ist für 2024 geplant.

F: Wie wird NISAR zur Erdbeobachtung beitragen?

A: NISAR wird dynamische Veränderungen auf der Erdoberfläche verfolgen, einschließlich Landbewegungen, vulkanische Aktivität und Veränderungen in Wäldern, Feuchtgebieten und landwirtschaftlichen Flächen.

