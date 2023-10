ISRO arbeitet an der zweiten Marsmission Mangalyaan-2

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) bereitet sich fast neun Jahre nach dem erfolgreichen Start ihrer ersten Mars-Orbiter-Mission auf ihre zweite Mission zum Mars namens Mangalyaan-2 vor. Nach Angaben von ISRO-Beamten wird die Mars Orbiter Mission-2 vier Nutzlasten tragen, die interplanetaren Staub, die Marsatmosphäre und die Umwelt untersuchen werden.

Die Nutzlasten für die Mission befinden sich derzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Dazu gehören das Mars-Orbit-Staub-Experiment, ein Radiookkultationsexperiment, ein energetisches Ionenspektrometer sowie ein Langmuir-Sonden- und elektrisches Feldexperiment. Diese Experimente werden Wissenschaftlern helfen, den Staubfluss auf dem Mars zu verstehen, das hypothetische Vorhandensein eines Rings um den Planeten zu untersuchen und festzustellen, ob der Staub interplanetaren Ursprungs ist oder von den beiden Monden des Mars stammt.

Die erste Mission, Mangalyaan-1, auch bekannt als Mars Orbiter Mission, wurde am 5. November 2013 gestartet und gelangte am 24. September 2014 erfolgreich in die Marsumlaufbahn. Ursprünglich war sie für eine Laufzeit von nur sechs Monaten und Kosten von 74 Millionen US-Dollar konzipiert Mangalyaan umkreiste den Mars beeindruckende sieben Jahre lang. Es beförderte fünf wissenschaftliche Nutzlasten, die wertvolle Einblicke in die Merkmale der Marsoberfläche, die Morphologie, die Marsatmosphäre und die Exosphäre lieferten.

Ein bedeutender Erfolg der ersten Mission war die Entdeckung „suprathermischer“ Argon-40-Atome in der Mars-Exosphäre, die Einblicke in die möglichen Mechanismen hinter dem Entweichen der Atmosphäre vom Mars lieferte. Im April 2022 verlor die Mission jedoch aufgrund einer längeren Sonnenfinsternis die Kommunikation mit der Bodenstation.

Die bevorstehende Mangalyaan-2-Mission markiert Indiens zweiten Versuch, den Mars zu erkunden. Mit neuen Nutzlasten und Experimenten möchte ISRO unser Verständnis des Roten Planeten, seiner Umgebung und potenzieller Möglichkeiten zur Weltraumforschung weiter vertiefen.

Quellen:

– Hindustan Times

– Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO)