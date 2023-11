ISRO strebt die Gewinnung von Mondproben im Rahmen der Chandrayaan-4-Mission an

By

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat eine neue Mission, Chandrayaan-4, ins Visier genommen, mit dem Ziel, Boden- und Gesteinsproben von der Mondoberfläche zu bergen. Dieses ehrgeizige Vorhaben, dessen Fertigstellung in fünf bis sieben Jahren geplant ist, wird einen bedeutenden Meilenstein in der laufenden Erforschung des Mondes durch Indien darstellen.

Während einer Veranstaltung zur Feier des 62. Gründungstages des Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune gab Nilesh Desai, Direktor des Space Applications Center, Einzelheiten zur bevorstehenden Mission bekannt. Chandrayaan-4 wird im Vergleich zu seinem Vorgänger Chandrayaan-3 voraussichtlich über einen größeren Rover und einen deutlich größeren Lander verfügen. Die Mission wird aus vier Modulen bestehen: dem Transfermodul, dem Landermodul, dem Ascender-Modul und dem Wiedereintrittsmodul, für deren Start jeweils zwei Raketen erforderlich sind.

Es ist geplant, dass das Ascender-Modul die Proben sammelt, nachdem es vom Lander-Modul getrennt wurde. Sobald die Proben gewonnen wurden, wird das Ascender-Modul mit dem Wiedereintrittsmodul fusionieren, das dann in der letzten Phase der Mission wieder in die Erdatmosphäre eindringt. Insbesondere bleiben das Transfermodul und das Wiedereintrittsmodul in der Mondumlaufbahn geparkt, bis die Proben zum Transport bereit sind.

Desai zeigte sich zuversichtlich, dass ISRO über die nötige Technologie und Fähigkeiten verfügt, um dieses Kunststück zu vollbringen. Er erwähnte auch Gespräche mit Premierminister Narendra Modi, der die Agentur ermutigte, größere Herausforderungen anzugehen.

Zusätzlich zur Chandrayaan-4-Mission arbeitet ISRO mit der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) an der Lunar Polar Exploration (LUPEX)-Mission zusammen. LUPEX soll im Jahr 2025 starten und das Vorhandensein von Wassereis und seine Qualität am Südpol des Mondes untersuchen. Die Mission wird auch einen größeren Rover umfassen.

ISROs langfristige Vision für die Monderkundung umfasst eine Reihe von Chandrayaan-Missionen und das Ziel, bis 2040 einen indischen Astronauten zum Mond zu schicken. Premierminister Modi hat die Beamten außerdem angewiesen, auf die Errichtung einer indischen Raumstation bis 2035 hinzuarbeiten, und zeigt damit Indiens Ambitionen auf eine herausragende Rolle in der Weltraumforschung.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wann wird die Chandrayaan-4-Mission fertig sein?

Die Chandrayaan-4-Mission soll in etwa fünf bis sieben Jahren fertig sein.

2. Wie viele Module werden in der Chandrayaan-4-Mission enthalten sein?

Die Chandrayaan-4-Mission wird aus vier Modulen bestehen: dem Transfermodul, dem Landermodul, dem Ascender-Modul und dem Wiedereintrittsmodul.

3. Was ist das Ziel der Lunar Polar Exploration (LUPEX)-Mission?

Ziel von LUPEX ist es, das Vorhandensein von Wassereis am Südpol des Mondes zu untersuchen und dessen Häufigkeit und Qualität zu beurteilen.

4. Was sind ISROs langfristige Ziele für die Monderkundung?

ISRO will eine Reihe von Chandrayaan-Missionen durchführen und gleichzeitig daran arbeiten, bis 2040 einen indischen Astronauten zum Mond zu schicken. Die Agentur beabsichtigt außerdem, bis 2035 eine indische Raumstation zu errichten.