ISRO startet ExoWorlds-Mission zur Erforschung entfernter Exoplaneten

ISRO (Indische Weltraumforschungsorganisation) hat Pläne zum Start der ExoWorlds-Mission angekündigt, die darauf abzielt, die Atmosphären entfernter Exoplaneten zu untersuchen. Durch das Verständnis des chemischen Inventars dieser fernen Welten hoffen Wissenschaftler, ihre Bewohnbarkeit beurteilen und die laufenden Prozesse bestimmen zu können. Die Raumsonde wird am zweiten Lagrange-Punkt im Sonne-Erde-System stationiert und kann so Exoplaneten ohne Störungen durch die Erde, den Mond oder die Sonne beobachten.

Seit der ersten bestätigten Entdeckung eines Exoplaneten im Jahr 1992 hat sich die Jagd nach Exoplaneten intensiviert und bisher wurden über 5,500 Welten entdeckt. Darunter befinden sich etwa 100 felsige Exoplaneten, die ihre Muttersterne in den bewohnbaren Zonen umkreisen und Bedingungen bieten, die erdähnliches Leben ermöglichen könnten. Allerdings verlagern Wissenschaftler nun ihren Fokus von der bloßen Suche nach diesen Planeten hin zur detaillierteren Untersuchung dieser Planeten.

Mit dem Start des James Webb-Weltraumteleskops am Weihnachtstag 2021 begann eine neue Ära in der Exoplanetenwissenschaft. Die nächste Generation von Weltraumobservatorien wird es Forschern ermöglichen, die Temperaturen, die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre und die laufenden atmosphärischen Prozesse von Exoplaneten zu untersuchen. Die ExoWorlds-Mission von ISRO zielt darauf ab, einen Beitrag zu diesem Bereich zu leisten, indem sie Beobachtungen in einem erheblichen Teil des elektromagnetischen Spektrums durchführt, einschließlich Infrarot-, optischer und ultravioletter Frequenzen.

Die Raumsonde ExoWorlds wird Exoplaneten während ihrer Transite beobachten, wenn sie vom Standpunkt der Erde aus vor ihren Wirtssternen vorbeiziehen. Es werden auch sekundäre Finsternisse untersucht, wenn die Exoplaneten hinter ihren Wirtssternen vorbeiziehen. Durch sorgfältige Untersuchung des Lichts, das durch die Atmosphäre des Exoplaneten dringt, und durch den Vergleich mit dem Licht des Muttersterns können Wissenschaftler die Atmosphären dieser fernen Welten charakterisieren.

Während die Fähigkeit, zu diesen Exoplaneten zu reisen, immer noch eine Herausforderung darstellt, ist das Verständnis der Atmosphäre von Exoplaneten ein entscheidender Schritt bei der Bestimmung ihrer Bewohnbarkeit und des Potenzials für menschliche Migration in der Zukunft. Die ExoWorlds-Mission von ISRO zielt darauf ab, zu unserem Verständnis dieser fernen Welten beizutragen und den Weg für zukünftige Erkundungen und wissenschaftliche Fortschritte zu ebnen.

Quellen:

– Öffentlicher Vortrag des ISRO-Vorsitzenden S Somanath für INSA