Die Zukunft planetarischer Wissenschaftsmissionen von ISRO: Erforschung von Venus, Mars und mehr

By

ISRO, die indische Weltraumforschungsorganisation, ist führend bei der Entwicklung inländischer Kapazitäten für planetarische Wissenschaftsmissionen zu Himmelskörpern in unserem Sonnensystem. In Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen in ganz Indien plant ISRO eine Reihe von Missionen, um die Geheimnisse der Gesteinswelten im inneren Sonnensystem zu entschlüsseln.

Zu diesen Missionen gehört die Erforschung von Venus und Mars, zwei benachbarten Planeten, die sich stark voneinander unterscheiden. Der Mars mit seiner dünnen Atmosphäre weist Hinweise auf uraltes Wasser auf seiner Oberfläche auf, was darauf hindeutet, dass er in der Vergangenheit eine dichte Atmosphäre hatte. Die Erde hingegen ist ein blühender Planet mit einer dichten Atmosphäre und reichlich flüssigem Wasser, was sie zum einzigen bekannten Planeten macht, der Leben beherbergt.

Die Venus ist jedoch für das Leben, wie wir es kennen, unwirtlich. Es hat eine extrem dichte Atmosphäre voller giftiger Umweltbedingungen. Die Oberfläche des Planeten ist von Schwefelsäurewolken verdeckt, was die Untersuchung erschwert. Auch der größte Teil des Wassers auf der Venus ist verschwunden, sodass Wissenschaftler über seinen Verbleib im Unklaren sind.

Um diese Gesteinsplaneten besser zu verstehen und Einblicke in die Zukunft der Erde zu gewinnen, plant ISRO zwei Schlüsselmissionen. Die erste ist die Shukrayaan-Mission, auch bekannt als Venus Orbiter Mission, deren Ziel es ist, die Venus zu untersuchen und ihre verborgenen Geheimnisse aufzudecken. Die Mission wird die Wolken, die äußere Atmosphäre und die Oberfläche des Planeten mithilfe verschiedener Instrumente, darunter Radar, untersuchen.

Die zweite Mission ist Mangalyaan 2, die Fortsetzung der erfolgreichen Mars-Orbiter-Mission von ISRO. Während das Hauptziel der ersten Mission darin bestand, die Möglichkeiten zur Erreichung des Mars zu demonstrieren, wird sich Mangalyaan 2 auf die wissenschaftliche Erkundung konzentrieren. Dazu gehört die Untersuchung der geologischen Aktivität auf dem Mars, wie zum Beispiel wandernde Sanddünen und Felsbrocken, mithilfe einer Kombination von Instrumenten wie einer Hyperspektralkamera und einem Radar.

Durch die Untersuchung dieser Planeten hofft ISRO, ein besseres Verständnis der Entwicklung planetarer Körper und der Faktoren zu erlangen, die die Erde bewohnbar machen. Dieses Wissen könnte es dem Menschen möglicherweise ermöglichen, bei Bedarf einzugreifen, um zu verhindern, dass die Erde in Zukunft wie Mars oder Venus wird.

Quellen:

NASA/News9 – Bildnachweis

ISRO – Bildnachweis