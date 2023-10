Das indische Raumschiff Aditya-L1 setzt seine Reise in Richtung Sonne fort

By

Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat ein Update zum Fortschritt der Raumsonde Aditya-L1 bereitgestellt, die sich auf ihrer Jungfernmission zur Erforschung der Sonne befindet. Laut ISRO ist die Raumsonde derzeit „gesund“ und auf dem Weg zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 1 (L1), der etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist.

Am 6. Oktober führte die Raumsonde 16 Sekunden lang erfolgreich ein Flugbahnkorrekturmanöver (TCM) durch. Dieses Manöver war notwendig, um die Flugbahn nach dem Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I)-Manöver zu korrigieren, das am 19. September 2023 durchgeführt wurde. Das TCM stellt sicher, dass das Raumschiff auf seinem vorgesehenen Weg in Richtung des Halo-Orbit-Insertionsmanövers um L1 bleibt.

Die am 1. September gestartete Raumsonde Aditya-L2 ist das erste weltraumgestützte indische Observatorium, das sich der Erforschung der Sonne widmet. Seine Hauptziele sind die Fernbeobachtung der Sonnenkorona und die Untersuchung des Sonnenwinds auf L1. Diese Beobachtungen werden Wissenschaftlern helfen, das Verhalten von Partikeln rund um die Erde zu analysieren.

Bisher hat die Raumsonde vier erfolgreiche erdgebundene Manöver und das TL1I-Manöver absolviert. Es ist auch dem Einflussbereich der Erde entgangen. In den kommenden Tagen wird das Magnetometer an Bord der Raumsonde wieder aktiviert.

Die Raumsonde Aditya-L1 wird etwa 1.5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt bleiben und auf die Sonne gerichtet sein. Laut ISRO-Vorsitzendem S. Somanath wird es etwa 125 Tage dauern, bis der gewünschte Radius erreicht ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die Raumsonde nicht auf der Sonne landen oder sich ihr nähern wird.

Die Aditya-L1-Mission ist ein wichtiger Meilenstein für ISRO in ihrem Bestreben, die Sonne und ihre Auswirkungen auf unseren Planeten besser zu verstehen. Mit der erfolgreichen Flugbahnkorrektur und den anhaltenden Fortschritten ist die Raumsonde auf einem guten Weg, ihre Ziele zu erreichen.

