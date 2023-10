ISRO führt Abbruchtest während des Fluges für Gaganyaans Crew Escape System durch

By

ISRO, die indische Weltraumforschungsorganisation, plant die Durchführung eines Abbruchtests des Crew-Fluchtsystems während des Flugs für ihr bemanntes Raumflugprogramm Gaganyaan. Der Test wird bis Ende Oktober mit einem eigens dafür entwickelten Testfahrzeug durchgeführt. Der Direktor des Vikram Sarabhai Space Centre, S Unnikrishnan Nair, sagte, dass die Vorbereitungen im Gange seien und alle Fahrzeugsysteme bereits in Sriharikota, dem wichtigsten Weltraumbahnhof Indiens, seien. Die Endmontage ist im Gange und das Team bereitet sich auf den Start vor.

Das Fluchtsystem für die Besatzung gilt als die wichtigste Komponente der Gaganyaan-Mission. Der bevorstehende Start des Testfahrzeugs TV-D1 wird die erste von vier für das Programm geplanten Abbruchmissionen sein. Es folgen die TV-D2-Mission und die erste unbemannte Mission von Gaganyaan (LVM3-G1). Weitere Testfahrzeugmissionen und eine Mission mit Roboternutzlast sind ebenfalls geplant. Die bemannte Mission wird auf den Ergebnissen dieser erfolgreichen Testmissionen basieren.

Das Testfahrzeug ist eine einstufige Rakete mit Flüssigkeitsantrieb, die die Leistung des Fluchtsystems für die Besatzung bei verschiedenen kritischen Machzahlen validieren soll. Nair erwähnte jedoch, dass es auch für andere Zwecke genutzt werden kann, beispielsweise für den Weltraumtourismus. Das Fahrzeug wird transsonische Bedingungen erreichen, Mach Nummer eins überschreiten und eine Höhe von etwa 12 km erreichen. Das Fluchtsystem wird aktiviert und treibt das Fahrzeug auf etwa 20 km an, woraufhin das Besatzungsmodul freigegeben wird.

Das Crew-Modul in Gaganyaan ist ein bewohnbarer Raum mit einer erdähnlichen Umgebung für die Crew. Es besteht aus einer unter Druck stehenden metallischen Innenstruktur und einer drucklosen Außenstruktur mit einem Wärmeschutzsystem. Es beherbergt Besatzungsschnittstellen, Lebenserhaltungssysteme, Avionik und Verzögerungssysteme. Das Gaganyaan-Projekt zielt darauf ab, die Fähigkeit Indiens zu demonstrieren, eine Besatzung von zwei bis drei Mitgliedern für eine ein- bis dreitägige Mission auf eine kreisförmige Umlaufbahn von etwa 400 km um die Erde zu schicken. Die Besatzung wird dann sicher zur Erde zurückkehren, indem sie an einem bestimmten Ort im Indischen Meer landet. Die Gaganyaan-Mission wird mit der Human Rated LVM3 (HLVM3) gestartet, einer Konfiguration der LVM3-Rakete, die speziell an die Anforderungen der Human Rating angepasst wurde.

