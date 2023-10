ISRO entwickelt fortschrittliche Instrumente für bevorstehende Mars- und Venusmissionen

By

Laut Dr. M. Shanmugam, Leiter der Gruppe für Planeteninstrumente am Physikalischen Forschungslabor der ISRO, macht die Indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung fortschrittlicher Instrumente für ihre bevorstehenden Mars- und Venusmissionen. Diese neuen Instrumente wurden speziell entwickelt, um neue Erkenntnisse über diese beiden benachbarten Himmelskörper zu erforschen und zu gewinnen.

Dr. Shanmugam, ein geschätzter Absolvent des Thanthai Periyar Government Institute of Technology in Vellore, machte diese aufregenden Enthüllungen kürzlich während einer Veranstaltung, die von der ECE-Abteilung des Instituts organisiert wurde. Nachdem er bei allen drei Mondprojekten eine entscheidende Rolle gespielt hatte, teilte er auch Pläne für Chandrayaan 4 mit, eine Mission, die darauf abzielt, Mondproben zurück zur Erde zu bringen. Als Mentor innerhalb des Kernteams betonte er seine tiefe Einbindung in das Projekt.

Neben der Erörterung der ehrgeizigen Missionen von ISRO ermutigte Dr. Shanmugam die Studenten, die wachsenden Chancen in der privaten Raumfahrtindustrie zu nutzen. Er betonte, dass sich der Raumfahrtsektor kürzlich geöffnet habe und private Unternehmen und Forschungskooperationen ermöglicht hätten. Diese Entwicklung stellt eine bemerkenswerte Chance für Studierende dar, sich entweder aktiv zu beteiligen oder durch bahnbrechende Forschung einen Beitrag zu leisten.

An der Veranstaltung nahmen angesehene Persönlichkeiten teil, darunter Dr. PK Palani, Direktor des Thanthai Periyar Government Institute of Technology, und Dr. J Sundaravanan, Leiter der ECE-Abteilung.

