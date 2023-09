Indiens Vikram Lander und Pragyan Rover bleiben im Schlafmodus

By

Indiens Vikram-Lander und der Pragyan-Rover, Teil der Chandrayaan-3-Mission, befinden sich am Shiv Shakti-Punkt auf der Mondoberfläche immer noch im Schlafmodus, da die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) seit der Mondnacht keine Signale von ihnen empfangen hat beendet. Vor zwei Wochen wurden sowohl der Lander als auch der Rover in den Schlafmodus versetzt, in der Hoffnung, dass sie automatisch aufwachen würden, wenn die Sonne über dem Punkt Shiv Shakti aufging.

Der Schlafmodus ist ein Energiesparmodus, der es Lander und Rover ermöglicht, Energie zu sparen und die extrem kalten Temperaturen während der Mondnacht zu überstehen. Es trägt auch dazu bei, die Bordelektronik und Instrumente vor möglichen Schäden zu schützen. Die Entscheidung, die Raumsonde in den Schlafmodus zu versetzen, wurde getroffen, um ihr Überleben und ihre Langlebigkeit zu sichern.

Das Fehlen von Signalen von Lander und Rover nach der Mondnacht hat jedoch bei ISRO-Wissenschaftlern Anlass zur Sorge gegeben. Während der Schlafmodus automatisiert erfolgen soll und das Raumschiff wie geplant hätte aufwachen sollen, ist es möglich, dass bestimmte technische Schwierigkeiten dies verhindert haben.

ISRO-Vorsitzender S Somanath betonte die Vorteile und Herausforderungen, die mit dem Aufwecken des Landers und Rovers verbunden sind. Er erklärte, dass das Aufwecken der Raumsonde es ihnen ermöglichen würde, ihre wissenschaftlichen Experimente und Datenerfassung fortzusetzen. Es handelt sich jedoch um einen komplexen Prozess, der die Herstellung der Kommunikation mit dem Raumschiff, die Überprüfung seines Zustands und die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktion aller Systeme umfasst.

ISRO-Wissenschaftler arbeiten weiterhin daran, eine Kommunikation mit Lander und Rover herzustellen. Sie hoffen, dass der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover bald aufwachen und ihre Mission auf der Mondoberfläche fortsetzen.

Quellen: NDTV und ISRO