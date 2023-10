Indien bereitet sich auf die zweite Marsmission vor: Mangalyaan-2

By

Indien bereitet sich auf seine zweite Mission zum Mars vor, neun Jahre nachdem es beim ersten Versuch erfolgreich eine Raumsonde in die Umlaufbahn um den Roten Planeten gebracht hat. Die Mars Orbiter Mission-2, auch bekannt als Mangalyaan-2, wird vier Nutzlasten tragen, die verschiedene Aspekte des Mars untersuchen werden, darunter interplanetarer Staub, die Marsatmosphäre und die Umwelt.

Eine der Nutzlasten auf Mangalyaan-2 ist das Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), dessen Ziel es ist, den Ursprung, die Verteilung und den Fluss von interplanetarem Staub in großen Höhen auf dem Mars zu verstehen. Dieses Experiment wird wertvolle Einblicke in den Staubfluss auf dem Mars, die Existenz eines potenziellen Rings um den Planeten und die Quelle der Staubpartikel liefern.

Ein weiteres wichtiges Experiment ist das Radio Occultation (RO)-Experiment, bei dem Neutral- und Elektronendichteprofile in der Marsatmosphäre gemessen werden. Durch die Untersuchung des Verhaltens der Marsatmosphäre hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis ihrer Eigenschaften zu erlangen.

Das Energetische Ionenspektrometer (EIS) an Bord von Mangalyaan-2 wird dabei helfen, Sonnenenergiepartikel und suprathermische Sonnenwindpartikel in der Marsumgebung zu charakterisieren. Diese Daten werden es Wissenschaftlern ermöglichen, die Faktoren zu untersuchen, die zum Verlust der Marsatmosphäre beitragen.

Schließlich wird das Langmuir Probe and Electric Field Experiment (LPEX) die Elektronenzahldichte, die Elektronentemperatur und die elektrischen Feldwellen messen und so Einblicke in die Plasmaumgebung auf dem Mars liefern.

Indiens erste Mission zum Mars, die 2013 gestartet wurde, war ein bedeutender Erfolg, da Indien damit das vierte Land der Welt war, dem es gelang, ein Raumschiff erfolgreich in die Marsumlaufbahn zu bringen. Mit der bevorstehenden Mangalyaan-2-Mission baut Indien seine Präsenz in der Weltraumforschung weiter aus und ist bereit, zu unserem Verständnis des Roten Planeten beizutragen.

