Die alten Lavaröhren des Mondes könnten potenzielle Standorte für zukünftige Mondbasen sein

Der Mond war einst ein geologisch aktiver Ort mit Spuren von Vulkanen, Lavaströmen und einem Magnetfeld. Diese frühere Aktivität ist in der luftleeren Umgebung des Mondes erhalten geblieben, die heute als dunkle Ablagerungen, Vulkankuppeln und gewundene Furchen sichtbar ist, bei denen es sich vermutlich um eingestürzte alte Lavaröhren handelt. Die Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) hat kürzlich Bilder einer 48 km langen Rille auf der Nordhalbkugel des Mondes aufgenommen.

Lavaröhren gibt es nicht nur auf dem Mond, sondern auch auf Mars und Merkur. Sie entstehen, wenn fließende Lava abkühlt und an der Oberfläche verkrustet, wodurch eine Isolierung für die Lava im Inneren entsteht. Diese Röhren können im Laufe der Zeit aufgrund seismischer Aktivität oder Aufprallereignisse einstürzen, wodurch Gruben und Löcher entstehen, die als Oberlichter bekannt sind.

Die vom LROC beobachtete kontinuierliche Rinne befindet sich in der Nähe des Gruithuisen-K-Kraters im Oceanus Procellarum, dem größten Mare auf dem Mond. Diese Region erstreckt sich über 4 Millionen Quadratkilometer und könnte möglicherweise die Quelle des Lavastroms sein, der die Rille gebildet hat. Wissenschaftler schätzen, dass die Röhre in bestimmten Gebieten einen Durchmesser von bis zu 500 Metern haben könnte. Diese Ergebnisse stützen frühere Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass Lavaröhren auf dem Mond groß genug sein könnten, um ganze Städte zu beherbergen, wobei einige bis zu 10 Kilometer breit und Hunderte von Kilometern lang sein könnten.

Stabile Temperaturen in diesen Lavaröhren von durchschnittlich etwa 17 °C machen sie zu attraktiven potenziellen Standorten für zukünftige Mondbasen. Die Oberflächentemperaturen auf dem Mond können zwischen 127 °C am Tag und -173 °C in der Nacht liegen. Lavaröhren bieten nicht nur eine Umgebung mit Raumtemperatur, sondern bieten auch Schutz vor kosmischer Strahlung, Sonneneruptionen und Meteoriteneinschlägen.

Während die mit der Rille verbundene Grubenkette eingestürzte Grubenstrukturen und Höhenunterschiede aufweist, gibt es an den Stellen, an denen sich Gruben befinden sollten, auch erhabene Ränder, was Fragen zur Natur dieser Merkmale aufwirft. Forscher untersuchen weiterhin, ob es sich um eine klassische Lavaröhre handelt oder ob andere geologische Mechanismen eine Rolle spielen.

