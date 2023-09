Aufregende Entdeckung: Kohlendioxid auf Jupitermond Europa gefunden

By

Astronomen haben mit Hilfe des James Webb-Weltraumteleskops eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und Kohlendioxid auf der eisigen Oberfläche des Jupitermondes Europa identifiziert. Dieser Befund könnte erhebliche Auswirkungen auf die Suche nach außerirdischem Leben haben. Das nachgewiesene Kohlendioxid stammte wahrscheinlich aus einem unterirdischen Ozean unter der eisigen Oberfläche Europas und wurde nicht von externen Quellen wie Meteoriten eingeschleppt. Das Vorhandensein von Kohlenstoff deutet darauf hin, dass der Ozean Europas möglicherweise das lebenswichtige Element beherbergen könnte.

Daten des Teleskops zeigten auch, dass Kohlendioxid in einer bestimmten Region namens Tara Regio am häufigsten vorkommt, die geologisch gesehen relativ jung ist und über eine gestörte Eisoberfläche verfügt. Frühere Beobachtungen mit dem Hubble-Teleskop hatten bereits auf das Vorhandensein von Salz aus dem Ozean in der Tara Regio hingewiesen. Die jüngste Entdeckung von Kohlendioxid stützt die Hypothese, dass es aus dem inneren Ozean Europas stammt.

Geronimo Villanueva vom Goddard Space Flight Center der NASA erklärt, wie wichtig es ist, die Chemie des europäischen Ozeans zu verstehen. „Auf der Erde mag das Leben die chemische Vielfalt – je mehr Vielfalt, desto besser“, sagt er. „Wir sind ein kohlenstoffbasiertes Leben. Wenn wir die Chemie des europäischen Ozeans verstehen, können wir feststellen, ob er lebensfeindlich ist, wie wir ihn kennen, oder ob er ein guter Ort für Leben sein könnte.“

Europa gilt seit langem als Hauptkandidat für die Entstehung von Leben in unserem Sonnensystem. Tatsächlich plant die NASA die Europa-Clipper-Mission, die 2024 starten soll, um diesen Mond im Detail zu erkunden. Die Mission wird mehrere Vorbeiflüge an Europa umfassen und mithilfe einer Reihe von Instrumenten umfangreiche Daten sammeln. Ziel ist es, wertvolle Einblicke in die potenzielle Bewohnbarkeit des europäischen Ozeans zu gewinnen und die Möglichkeit einzuschätzen, außerirdisches Leben zu finden.

Diese Entdeckung von Kohlendioxid auf Europa ist ein aufregender Schritt vorwärts in unserem Verständnis dieses faszinierenden Mondes. Es bestärkt die Überzeugung, dass Europa ein erhebliches Potenzial zur Unterstützung des Lebens birgt, und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Erkundungen, um die Geheimnisse dieser eisigen Welt zu lüften.

