Aufdeckung der unerwarteten Rolle der Blut-Hirn-Schranke bei der Kontrolle des Ameisenverhaltens

Forscher haben herausgefunden, dass die Blut-Hirn-Schranke (BHS) bei Tischameisen aktiv das Verhalten steuert, das für das Funktionieren ganzer Ameisenkolonien notwendig ist. Die BHS produziert ein Enzym namens Juvenile Hormonesterase (Jhe), das das Hormon Juvenile Hormon (JH3) abbaut. Die Schwankung der Spiegel dieses Enzyms in der Blut-Hirn-Schranke bestimmt, ob eine Ameise zum Sammler oder zum Soldaten wird.

Die Hauptaufgabe der BHS besteht darin, die Bewegung verschiedener Substanzen in und aus dem Gehirn zu steuern, um bei vielen Tieren, einschließlich Ameisen, eine normale Gehirnfunktion sicherzustellen. Die Forscher fanden jedoch heraus, dass die Blut-Hirn-Schranke bei Tischlerameisen eine aktive Rolle bei der Verhaltensregulierung spielt.

Die Forscher fanden heraus, dass die Ameise BBB eine spezifische Version des Jhe-Enzyms produziert, das JH3 abbaut. Es ist bekannt, dass dieses Hormon das Futtersuchverhalten sozialer Insektenarbeiter fördert. Die Konzentrationen des JH3-abbauenden Enzyms in der BHS variieren zwischen verschiedenen Arten von Arbeiterameisen in derselben Kolonie, was zu unterschiedlichen Konzentrationen von JH3 im Gehirn und unterschiedlichen Rollen innerhalb der Kolonie führt.

Interessanterweise haben die Forscher auch Hinweise darauf, dass ähnliche Mechanismen im Verhalten von Mäusen eine Rolle spielen könnten. Sie fanden heraus, dass Mäuse-BBB-Zellen hormonabbauende Enzyme in höheren Mengen exprimieren als andere Endothelzelltypen, darunter auch Enzyme, die Testosteron abbauen.

Diese Forschung zeigt, wie ein einzelnes Protein, das zur richtigen Zeit am richtigen Ort exprimiert wird, erhebliche Auswirkungen auf individuelle Verhaltensweisen haben kann, die komplexen Gesellschaften zugrunde liegen, nicht nur bei Ameisen, sondern möglicherweise auch bei anderen Organismen, einschließlich Säugetieren.

Weitere Studien sind erforderlich, um den Ursprung und die Verbreitung dieses Mechanismus sowie seine Rolle bei der Verhaltenskontrolle außerhalb von Ameisen zu verstehen.

Quellen:

– Zellpresse