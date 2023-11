Gehen oder Laufen: Was ist gesundheitsfördernder?

By

Es ist weithin bekannt, dass Bewegung zahlreiche Vorteile für die körperliche und geistige Gesundheit hat, und Gehen wird oft als hervorragende Möglichkeit zur Verbesserung Ihrer Fitness empfohlen. Aber ist Laufen noch besser? Laut der New York Times deuten aktuelle Forschungsergebnisse darauf hin, dass Wanderer, die ihre gesundheitlichen Vorteile maximieren möchten, vielleicht darüber nachdenken sollten, das Tempo etwas zu erhöhen. Hier ist, was Sie wissen müssen, um die Debatte zwischen Gehen und Laufen beizulegen.

Die Vorteile verstehen

Bei der Beurteilung der gesundheitlichen Vorteile einer Aktivität berücksichtigen Wissenschaftler zwei Schlüsselfaktoren: ihre Auswirkung auf die Fitness und ihr Potenzial zur Verlängerung der Lebenserwartung. Die Verbesserung der Fitness wird normalerweise anhand des VO2max gemessen, der die Menge an Sauerstoff misst, die Ihr Körper während des Trainings verbraucht. Nach dieser Maßnahme ist jede Form der Bewegung von Vorteil, moderate Aktivitäten, wie z. B. schnelleres Gehen, scheinen jedoch die Herz- und Lungenleistung wirksamer zu verbessern.

Die Effizienz des Laufens

Laufen steigert nicht nur die Fitness, sondern ist auch effizienter als Gehen. Wie Dr. Duck-chul Lee, Professor für Epidemiologie körperlicher Aktivität, erklärt, erfordert Laufen aufgrund der damit verbundenen Hüpfbewegungen mehr Energie und Kraft. Eine in Taiwan durchgeführte Studie ergab, dass regelmäßige fünfminütige Läufe hinsichtlich der Langlebigkeit mit 15-minütigen Spaziergängen vergleichbar sind. Darüber hinaus hatten Teilnehmer, die 25-minütige Läufe absolvierten, ein um 35 % geringeres Risiko, in den nächsten acht Jahren zu sterben, verglichen mit Teilnehmern, die 105 Minuten liefen. Dr. Lees eigene Forschung stützte diese Erkenntnisse und zeigte, dass Läufer, selbst bei langsamen Geschwindigkeiten, in den nächsten 30 Jahren ein um 15 % geringeres Sterberisiko hatten und 30 % fitter waren als Spaziergänger.

Das Kontinuum von Gehen und Laufen

Anstatt Gehen und Laufen als unabhängige Aktivitäten zu betrachten, ist es hilfreich, sie als Teile eines Kontinuums zu betrachten. Dr. Lee betont, dass der Übergang von der Inaktivität zu einem beliebigen Trainingsniveau die größten Vorteile bringt. Wenn Sie also gerne Gehpausen oder Wanderungen in Ihre Laufroutine einbauen, müssen Sie nicht darauf verzichten. Konsistenz ist der Schlüssel, und wenn Sie sich erst einmal etabliert haben, können Sie die Vorteile vervielfachen, indem Sie Ihrer Routine nach und nach kräftige Temposchübe hinzufügen.

Ganz gleich, ob Sie Walken, Laufen oder eine Kombination aus beidem bevorzugen, das Wichtigste ist, aktiv zu bleiben und regelmäßig Sport zu treiben. Ganz gleich, ob Sie sich für Gehen oder Laufen entscheiden, Ihre allgemeine Gesundheit und Langlebigkeit können sich erheblich verbessern, wenn Sie Bewegung zu einem Teil Ihres täglichen Lebens machen.