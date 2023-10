Ein neues Gesetz der Physik unterstützt die Hypothese des simulierten Universums

By

Der Physiker Dr. Melvin Vopson von der University of Portsmouth hat ein neues physikalisches Gesetz vorgeschlagen, das die Theorie stützt, dass unser Universum eine simulierte Realität ist. Basierend auf dem Gebiet der Informationsphysik schlägt Dr. Vopson vor, dass die physische Realität aus Informationsstücken besteht. Seine neuesten Forschungen, die auf Prinzipien der Thermodynamik und Informationsdynamik basieren, haben Auswirkungen auf verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, darunter Biologie, Atomphysik und Kosmologie.

Die Hypothese des simulierten Universums besagt, dass das, was wir als Realität erleben, tatsächlich ein künstliches Konstrukt ist, ähnlich einer Computersimulation. Diese Theorie ist bei prominenten Persönlichkeiten wie Elon Musk beliebt und hat ihre Wurzeln im Bereich der Informationsphysik, die die physische Realität als im Wesentlichen aus Informationsbits zusammengesetzt betrachtet.

Dr. Vopsons bahnbrechende Forschung hat zu bahnbrechenden Erkenntnissen geführt. Zuvor veröffentlichte er eine Studie, die zeigte, dass Informationen Masse haben und dass Elementarteilchen Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie DNA genetische Informationen speichert. In seiner neuesten Arbeit begründete Dr. Vopson das zweite Gesetz der Informationsdynamik, stellte das herkömmliche Verständnis genetischer Mutationen in Frage und lieferte neue Erkenntnisse in Bereichen wie der Genforschung, der Evolutionsbiologie und der Virologie.

Darüber hinaus hat das neue Gesetz Auswirkungen auf die Atomphysik und erklärt das Verhalten von Elektronen in Mehrelektronenatomen. Es beleuchtet Phänomene wie die Hundsche Regel und sorgt für ein besseres Verständnis der Stabilität von Chemikalien. In der Kosmologie wird gezeigt, dass der zweite Hauptsatz der Informationsdynamik eine kosmologische Notwendigkeit ist und seine Gültigkeit in einem adiabatisch expandierenden Universum unterstützt.

Die Forschung von Dr. Vopson legt auch einen Zusammenhang zwischen Informationen und der Struktur des Universums nahe. Er argumentiert, dass Informationen der grundlegende Baustein des Universums sind und möglicherweise sogar die schwer fassbare dunkle Materie sind, aus der ein erheblicher Teil des Universums besteht. Dieses als Masse-Energie-Informationsäquivalenz bekannte Prinzip wird durch den zweiten Hauptsatz der Informationsdynamik gestützt, der besagt, dass Information eine physikalische Einheit ist, die Masse und Energie entspricht.

Dr. Vopsons Arbeit stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Erforschung der Hypothese des simulierten Universums dar und verlagert sie aus dem Bereich der Philosophie in die Mainstream-Wissenschaft. Weitere empirische Tests, etwa Experimente zur Bestätigung der Existenz des fünften Zustands der Materie, werden notwendig sein, um die Auswirkungen dieses neuen Gesetzes der Physik vollständig zu erforschen.

Quelle: Universität Portsmouth