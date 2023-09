Eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern des Jet Propulsion Laboratory der NASA und der Rutgers University hat ergeben, dass die Metropolregion New York City langsam absinkt, was ein erhöhtes Überschwemmungsrisiko mit sich bringt. Im Laufe von sieben Jahren, von 2016 bis 2023, stellten die Forscher fest, dass die Region durchschnittlich 0.06 Zoll pro Jahr sinkt. Die Studie nutzte interferometrisches Radar mit synthetischer Apertur, um die vertikale Landbewegung zu messen und die Topographie des Landes zu analysieren.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass ein Großteil des beobachteten Absinkens in Gebieten stattfand, in denen der Boden verändert worden war, beispielsweise durch Landgewinnung und den Bau von Deponien. Durch diese Veränderungen wurde der Boden unter den nachfolgenden Gebäuden lockerer und komprimierbarer, was zu stärkeren Absenkungen führte. Die Studie ergab, dass das Arthur Ashe Stadium, das auf einer Mülldeponie im Stadtteil Flushing in Queens errichtet wurde, mit 0.18 Zoll pro Jahr am schnellsten sinkt. Im Gegensatz dazu wächst das Woodside-Viertel in Queens tatsächlich um 0.27 Zoll pro Jahr.

Außerhalb von New York City wurden auch in den Gemeinden Newark, Kearny und Harrison in New Jersey sinkende Werte festgestellt, obwohl die Studie keine spezifischen Sinkraten für diese Orte lieferte. Darüber hinaus sinkt der Flughafen LaGuardia, der neben Flushing Bay in Queens liegt, um etwa 0.15 Zoll pro Jahr. Dieser Untergang gibt Anlass zur Sorge, da sich der Flughafen mitten in einer 8-Milliarden-Dollar-Renovierungsmaßnahme befindet, um bereits bestehende Probleme zu beheben und mögliche Überschwemmungen abzumildern.

Die Forscher betonten, dass der Untergang eine Gefahr für die Metropolregion darstelle, insbesondere angesichts des steigenden Meeresspiegels. Der Meeresspiegel in The Battery, einem Park in Manhattan, ist seit dem 0.12. Jahrhundert mit einer Rate von 1900 Zoll pro Jahr gestiegen. In den letzten Jahren ist die Rate auf 0.17 Zoll pro Jahr gestiegen. Mit dem anhaltenden Anstieg des Meeresspiegels sind Sturmfluten im Zusammenhang mit Unwetterereignissen wie dem Supersturm Sandy im Jahr 2012 zerstörerischer geworden. Dieser Untergang in Verbindung mit der erhöhten Überschwemmungsgefahr verdeutlicht die Notwendigkeit von Minderungsstrategien in den Küstengebieten von New York City.

Die Studie wirft zwar Bedenken auf, bietet aber auch einige positive Ergebnisse. Es wurde festgestellt, dass die Stadtteile East Williamsburg in Brooklyn und Woodside in Queens im Aufwind sind. Wissenschaftler führten den Anstieg in East Williamsburg auf die Ableitung von Öl aus dem Newton Creek zurück, der zwischen Queens und Brooklyn in den East River mündet. Insgesamt zeigt die Studie jedoch, dass viele Teile von New York City, darunter Lower Manhattan, Brooklyn, Queens und Long Island, von Bodensenkungen betroffen sind und zum künftigen Überschwemmungsrisiko beitragen.

