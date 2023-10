Fortschritte in der chaotischen Mikrokammtechnologie revolutionieren die Zufallsbitgenerierung

By

Fortschrittliche nanophotonische Technologie hat den Weg für revolutionäre Entwicklungen auf dem Gebiet optischer Frequenzkämme geebnet. Optische Frequenzkämme, die ursprünglich von den Nobelpreisträgern Theodor W. Hänsch und John L. Hall anerkannt wurden, sind von entscheidender Bedeutung für die moderne Physikforschung und verschiedene Anwendungen. Unter den verschiedenen dynamischen Zuständen optischer Frequenzkämme sticht der chaotische Kamm durch seine hohe Nichtlinearität hervor.

Kürzlich hat sich ein Forscherteam unter der Leitung von Prof. Jiagui Wu von der Southwest University (SWU) in China mit diesem faszinierenden Reich chaotischer Mikrokämme befasst. Chaotische Mikrokämme sind Mikroresonatoren, die eine Vielzahl chaotischer Kanäle erzeugen, wobei jeder Kammzahn als Entropiequelle für die Erzeugung physikalischer Zufallsbits (PRB) dient. Das Potenzial dieser Mikrokämme bei der Überwindung der Einschränkungen durch zeitliche und frequenzbedingte Überlastungsbarrieren führte zum Vorschlag eines neuen Lidar-Typs.

Die Studie mit dem Titel „Massive und parallele 10 Tbit/s physikalische Zufallsbiterzeugung mit chaotischem Mikrokamm“ wurde in der Zeitschrift Frontiers of Optoelectronics veröffentlicht. Die Forscher verwendeten einen kompakten und skalierbaren Si3N4-Mikroresonator, um Mikrokämme im Chip-Maßstab zu erzeugen. Mithilfe eines Wellenlängenmultiplexers konnten sie gleichzeitig Hunderte chaotischer Kammzähne erzeugen, die alle als Entropiequellen zur Erzeugung riesiger Mengen an Zufallszahlen fungierten.

Die erzeugte Zufälligkeit wurde mithilfe statistischer NIST-Tests auf die Probe gestellt und verifiziert. Die Ergebnisse zeigten das Potenzial dieser Technologie und boten Chiplösungen mit der Fähigkeit, physikalische Zufallsbits in Petabits pro Sekunde (Pbits/s) zu erzeugen. Dieser Durchbruch verspricht insbesondere eine deutliche Verbesserung der Geschwindigkeit und Effizienz der Zufallszahlengenerierung.

FAQ:

F: Was sind optische Frequenzkämme?

A: Optische Frequenzkämme sind Werkzeuge, die in der modernen physikalischen Forschung und Anwendung eingesetzt werden. Sie wurden erstmals von den Nobelpreisträgern Theodor W. Hänsch und John L. Hall für ihre grundlegende Arbeit auf diesem Gebiet ausgezeichnet.

F: Was ist ein chaotischer Kamm?

A: In einem chaotischen Kamm weist jeder Kammzahn eine chaotische dynamische Schwingung auf, wodurch er für die physikalische Zufallsbiterzeugung geeignet ist.

F: Wie werden chaotische Mikrokämme bei der Zufallsbitgenerierung verwendet?

A: Chaotische Mikrokämme bestehen aus Hunderten chaotischer Kanäle, wobei jeder Kammzahn als Entropiequelle für die physikalische Zufallsbiterzeugung fungiert.

F: Wie schnell kann die zufällige Bitgenerierung mit chaotischen Mikrokämmen erfolgen?

A: Chaotische Mikrokämme haben das Potenzial, bei der Zufallsbitgenerierung Raten von Petabit pro Sekunde (Pbit/s) zu erreichen.

F: Welche Bedeutung hat diese Forschung?

A: Die Forschung zeigt die Machbarkeit von Mikrokämmen im Chip-Maßstab zur Erzeugung riesiger Mengen physischer Zufallsbits und bietet potenzielle Lösungen mit geringen Kosten und hoher Parallelität.