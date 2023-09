Kohlenstoffsignaturen in Exoplanetenatmosphären verstehen: Ein Rätsel, das es zu lösen gilt

Astronomen untersuchen fleißig Biosignaturen, um das Vorhandensein von Leben auf Exoplaneten festzustellen. Insbesondere Kohlenstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Klimas und der Biogeochemie in der Planetenatmosphäre. Durch das Verständnis der Herkunft, des Verhaltens und der Verteilung von Kohlenstoff in diesen Atmosphären können Wissenschaftler erhebliche Fortschritte bei der Entschlüsselung des Geheimnisses des Lebens außerhalb der Erde erzielen.

Leider können Kohlenstoffsignale in Exoplanetenatmosphären mehrdeutig sein. Der Begriff „Kohlenstoff“ umfasst in diesem Zusammenhang wichtige Kohlenstoffarten wie Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO) und Methan (CH4). Um dieser Herausforderung zu begegnen, untersuchte eine aktuelle Studie die Vielfalt dieser Chemikalien in der Atmosphäre erdähnlicher, lebloser Exoplaneten, die sonnenähnliche Sterne umkreisen.

Die von Yasuto Watanabe und Kazumi Ozaki durchgeführte Studie mit dem Titel „Relative Häufigkeit von CO2, CO und CH4 in Atmosphären erdähnlicher lebloser Planeten“ untersucht die Bedingungen, die für die Bildung einer CO-reichen Atmosphäre erforderlich sind, die günstig sein kann für den Ursprung des Lebens. Ziel der Forscher war es herauszufinden, welche Kombinationen von Kohlenstoffmolekülen, einschließlich Kohlenmonoxid, als potenzielle Biosignaturen dienen könnten.

Auf der Erde kann sich CO aufgrund chemischer Reaktionen, die es zerstören, nicht in der Atmosphäre anreichern. Allerdings könnte sich in ferner Vergangenheit, als es auf der Erde wenig Sauerstoff und eine schwächere Sonne gab, CO angesammelt haben. Folglich könnte eine Atmosphäre, die CO enthält, auf die Anwesenheit einfachen Lebens hinweisen. Dennoch erfordert die Unterscheidung der spezifischen Mischungen von Kohlenstoffmolekülen als potenzielle Biosignaturen ein detailliertes Verständnis der Planetenatmosphären.

Ein Schlüsselkonzept dieser Forschung ist das Phänomen, das als CO-Runaway bekannt ist. In der frühen Erdatmosphäre, in der es an Sauerstoff mangelte, entstand CO durch Photodissoziation aus UV-Strahlung. Allerdings wurde CO auch durch chemische Reaktionen zerstört, die aus der Photodissoziation von Wasser resultierten. Unter bestimmten Bedingungen könnte mehr CO produziert als zerstört werden, was zu einem CO-Runaway führt. Dieses Durchgehen hat erhebliche Auswirkungen auf die Bildung lebensnotwendiger präbiotischer Chemikalien.

Die Forscher verwendeten atmosphärische Chemiemodelle, um das Durchgehen von CO und seine potenzielle Relevanz für die Identifizierung von Exoplaneten mit dem Potenzial für die Unterbringung von Leben zu untersuchen. Sie entdeckten eine beobachtbare Lücke in der Atmosphärenchemie – die sogenannte „CO-Lücke“ – die für die Erhaltung des Lebens von Bedeutung sein könnte. Das Vorhandensein von Vulkanen kann jedoch die Erkennung atmosphärischer Biosignaturen erschweren, da vulkanische Ausgasungen die Zusammensetzung von Gasen wie CO und CH4 erheblich verändern können.

Obwohl diese Studie keine endgültige Methode zum Nachweis von Biosignaturen liefert, ebnet sie den Weg für zukünftige Forschung. Die Autoren schlagen vor, dass ein kombinierter Modellierungsansatz, der sowohl atmosphärische als auch feste Prozesse auf der Erde (einschließlich vulkanischer Aktivität) umfasst, für ein besseres Verständnis der Bedingungen, die für das Durchgehen von CO erforderlich sind, von entscheidender Bedeutung ist. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um dieses komplexe Rätsel zu lösen und mehr Sicherheit bei der Identifizierung potenzieller Lebenszeichen auf Exoplaneten zu gewinnen.

Quellen:

– „Relative Häufigkeit von CO2, CO und CH4 in Atmosphären erdähnlicher lebloser Planeten“ – Yasuto Watanabe und Kazumi Ozaki, The Astrophysical Journal (arxiv.org)