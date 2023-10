Die Schwerkraft ist ein Konzept, mit dem die meisten von uns vertraut sind – die Kraft, die Objekte zur Erde hinabzieht. Aber ist die Schwerkraft wirklich eine Kraft? Die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach, wie es scheint.

Um zu verstehen, ob die Schwerkraft eine Kraft ist oder nicht, müssen wir zunächst definieren, was eine Kraft ist. Eine Kraft ist etwas, das einen freien Körper dazu bringen kann, sich zu bewegen oder zu verformen. Wenn wir ein Auto aus einer Schneewehe schieben oder eine Wassermelone mit einem Vorschlaghammer zerschlagen, sind das beides Beispiele für Kräfte. Da Objekte fallen, wenn sie fallen gelassen werden, scheint die Schwerkraft tatsächlich eine Kraft zu sein.

Die Schwerkraft wurde erstmals Mitte des 1600. Jahrhunderts von Isaac Newton quantitativ beschrieben. Er erarbeitete die mathematischen Gesetze, die die Anziehungskraft zwischen zwei Körpern regeln. Diese Gesetze hingen von der Masse jedes Objekts und dem Abstand zwischen ihnen ab.

Trotz des Erfolgs von Newtons Gleichungen war er mit seiner Theorie nie ganz zufrieden. Er kämpfte mit der Idee einer „Fernwirkung“ und dem Fehlen eines klaren Mechanismus, der astronomische Körper miteinander verband. Seine Gleichungen waren jedoch immer noch in der Lage, die Bewegungen von Planeten und Kometen genau vorherzusagen.

Im Jahr 1915 stellte Albert Einstein seine eigene Gravitationstheorie vor, die sich drastisch von der Newtons unterschied. Einstein schlug vor, dass die Schwerkraft die durch schwere Objekte verursachte Verzerrung der Raumzeit sei. In seiner Theorie war die Schwerkraft keine Kraft, sondern ein Ergebnis der Geometrie der Raumzeit.

Obwohl Einsteins Gravitationstheorie weithin akzeptiert ist, gilt sie auch als unvollständig. Es ist nicht möglich, die Schwerkraft im subatomaren Maßstab zu beschreiben, was zu nicht-physischen Unendlichkeiten führt. Wissenschaftler haben versucht, eine Theorie der Quantengravitation zu entwickeln, die die Prinzipien der Schwerkraft mit denen der Quantenmechanik kombiniert, aber es wurde bisher keine erfolgreiche Theorie entwickelt.

In der Welt der Quantenmechanik werden Kräfte durch Teilchen übertragen. Beim Elektromagnetismus wird die Kraft von Photonen getragen. In ähnlicher Weise stellen sich Wissenschaftler in den Theorien der Quantengravitation krafttragende Teilchen, sogenannte „Gravitonen“, vor, die zwischen subatomaren Teilchen springen und sie so in Bewegung versetzen. Auf der Quantenskala verhält sich die Schwerkraft wie eine Kraft ähnlich dem Elektromagnetismus.

Ist die Schwerkraft also eine Kraft? Die Antwort ist nicht eindeutig. In der einfachsten Definition des Wortes kann die Schwerkraft als Kraft betrachtet werden. Nach Einsteins Theorie ist die Schwerkraft jedoch die durch massive Objekte verursachte Verzerrung der Raumzeit. Vielleicht haben wir einen Punkt erreicht, an dem wir akzeptieren, dass die Schwerkraft einfach das ist, was sie ist, ohne sie definitiv als Kraft oder Verzerrung der Raumzeit kategorisieren zu müssen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frage, ob die Schwerkraft eine Kraft ist, komplex ist. Obwohl es Eigenschaften einer Kraft aufweist, wird es in Einsteins Theorie auch als Verzerrung der Raumzeit beschrieben. Wissenschaftler erforschen und entwickeln weiterhin Theorien zur Quantengravitation, um die Schwerkraft auf subatomarer Ebene zu verstehen.

Definitionen:

1. Schwerkraft – die Kraft, die Objekte zueinander anzieht, insbesondere die Kraft, die Objekte zum Erdmittelpunkt hin anzieht.

2. Kraft – etwas, das dazu führen kann, dass sich ein freier Körper bewegt oder verformt.

