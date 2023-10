Die Suche nach Stärke und Leichtigkeit: Wissenschaftler erschaffen Supermaterial durch die Kombination von DNA und Glas

Wissenschaftlern ist ein Durchbruch in der Materialwissenschaft gelungen, indem sie die Stärke der DNA mit der Reinheit von Glas kombiniert haben. Das Ergebnis ist ein Supermaterial, das fünfmal leichter und viermal stärker als Stahl ist. Dieses neue Material, das von Forschern der University of Connecticut, der Columbia University und des Brookhaven National Lab entwickelt wurde, wird aufgrund seiner Dichte als das „stärkste bekannte“ Material gefeiert.

Die Herausforderung, ein Material zu finden, das sowohl Festigkeit als auch Leichtigkeit besitzt, war schon immer eine schwierige. Dieses Forscherteam hat jedoch gezeigt, dass sich diese beiden Eigenschaften nicht gegenseitig ausschließen. Inspiriert von der Rüstung von Iron Man wollten die Wissenschaftler ein Material schaffen, das leicht genug für den Flug, aber auch stark genug ist, um feindlichen Angriffen standzuhalten.

Das Geheimnis dieses Supermaterials liegt in der Nutzung der inhärenten Stärke von Glas. Während Glas in seiner herkömmlichen Form zerbrechlich sein mag, kann es in seinem reinsten, makellosen Zustand enormen Belastungen standhalten. Durch die Verwendung von Glaspartikeln in Nanogröße, die leichter sind als die meisten Metalle und Keramiken, werden Strukturen aus diesem makellosen Glas sowohl leistungsstark als auch leicht.

Um die Glaspartikel zu einem 3D-Gerüst zu formen, griffen die Forscher auf DNA als Gerüst zurück. Sie schufen ein selbstorganisierendes DNA-Gerüst, das als Skelett fungiert, auf das eine Glasbeschichtung aufgetragen wird. Dieses empfindliche Gleichgewicht zwischen dem DNA-Gerüst und der Glasbeschichtung führt zu einem Material, das robust und dennoch leicht ist und beispiellose Festigkeiten und Dichten erreicht.

Während noch weitere Forschung erforderlich ist, bevor diese Technologie eingesetzt werden kann, planen die Forscher bereits, durch den Einbau von Karbidkeramik oder die Veränderung der DNA-Struktur noch stärkere Materialien zu schaffen. Die Möglichkeiten dieser Technologie sind enorm und könnten sogar zur Entwicklung von Körperpanzern führen, die dem Anzug von Iron Man ähneln.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Zeitschrift Cell Reports Physical Science veröffentlicht.

