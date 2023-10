Studie enthüllt faszinierende Atombewegung im inneren Erdkern

Forscher der University of Texas in Austin und Mitarbeiter in China haben herausgefunden, dass Eisenatome im Erdkern zu schneller Bewegung fähig sind, ein Phänomen, das als „kollektive Bewegung“ bekannt ist. Diese Bewegung ermöglicht es den Atomen, ihren Platz zu wechseln, während die zugrunde liegende Metallstruktur des Eisens erhalten bleibt. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die dynamischen Prozesse und die Entwicklung des Erdkerns sowie über seine Rolle bei der Erzeugung des Magnetfelds des Planeten.

Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie nutzte Laborexperimente und theoretische Modelle, um das Verhalten von Eisenatomen im inneren Kern zu untersuchen. Durch die Erstellung einer Miniaturversion des inneren Kerns im Labor konnten die Forscher Daten zu Temperatur, Druck und Geschwindigkeit sammeln. Diese Daten wurden dann verwendet, um ein maschinell lernendes Computermodell der Atome im inneren Kern zu erstellen.

Frühere Theorien legten nahe, dass die Eisenatome im inneren Kern in einer sich wiederholenden sechseckigen Struktur angeordnet seien. Die Forscher erweiterten dieses Verständnis jedoch, indem sie mithilfe eines KI-Algorithmus eine „Superzelle“ aus etwa 30,000 Atomen schufen. Auf dieser Skala beobachteten sie, wie sich Gruppen von Atomen bewegten und ihre Plätze wechselten, während die sechseckige Gesamtstruktur erhalten blieb.

Die Entdeckung dieser Atombewegung hilft zu erklären, warum seismische Messungen des inneren Kerns weichere und formbarere Eigenschaften als erwartet zeigen. Durch die erhöhte Bewegung der Atome wird der innere Kern weniger steif und schwächer gegenüber Scherkräften. Dieser Befund hat wichtige Auswirkungen auf das Verständnis der Entstehung des Erdmagnetfelds, da etwa die Hälfte der Geodynamoenergie dem inneren Kern zugeschrieben werden kann.

Weitere Forschungen zur Aktivität des inneren Kerns auf atomarer Ebene werden zu unserem Verständnis der Energie- und Wärmeerzeugung im Kern beitragen. Es wird auch Einblicke in die Beziehung zwischen dem inneren und dem äußeren Kern und ihrer gemeinsamen Rolle bei der Erzeugung des Erdmagnetfelds geben. Dieses Wissen ist entscheidend für das Verständnis der Bedingungen, die für einen bewohnbaren Planeten notwendig sind.

[Quelle: University of Texas in Austin]