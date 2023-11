Irlands erster Satellit fliegt ins All

Nach Jahren harter Arbeit und Zusammenarbeit bereitet sich Irland mit dem Start des Educational Irish Research Satellite 1 (EIRSAT-1) im November auf den Eintritt in den Weltraum vor. Dieses bahnbrechende Ereignis stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Raumfahrtindustrie des Landes dar und ist ein Beweis für das Engagement und die Fachkompetenz der Studenten des University College Dublin (UCD).

Unter der Leitung des Bildungsprogramms der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) begaben sich die Studenten des UCD im Rahmen des Fly Your Satellite!-Programms auf die Reise, um ihren eigenen Satelliten zu bauen. Initiative. Das Projekt begann im Jahr 2017, als ihr Vorschlag zur Entwicklung eines CubeSat für die Gammastrahlenastronomie angenommen wurde.

EIRSAT-1 ist ein CubeSat mit zwei Einheiten, der mit drei Experimenten oder „Nutzlasten“ ausgestattet ist. Die primäre Nutzlast, GMOD, ist ein Gammastrahlendetektor, der sich mit der Untersuchung von Gammastrahlenausbrüchen befassen wird, den stärksten Explosionen im Universum. Darüber hinaus trägt der Satellit sekundäre Nutzlasten für die Forschung zu thermischen Beschichtungen und die Entwicklung von Steuerungssystemen für die Ausrichtung von Raumfahrzeugen.

Die Zusammenarbeit zwischen UCD und ESA war entscheidend für den erfolgreichen Abschluss des EIRSAT-1-Projekts. Das Fachwissen der Universität in den Bereichen Weltraumwissenschaften und Astrophysik ergänzte perfekt die Erfahrung der ESA in der Entwicklung und Erprobung kleiner Raumfahrzeuge. In den letzten sechs Jahren haben die Studenten zusammen mit ESA-Experten den Satelliten in ESA-Einrichtungen in Belgien und an anderen Standorten entworfen, gebaut und getestet.

Die Reise endet jedoch nicht mit dem Bau des Satelliten. Das Fly Your Satellite! Ziel des Programms ist es, Studenten mit dem gesamten Lebenszyklus einer Weltraummission vertraut zu machen. Daher erhielten die Studenten in den Schulungszentren der ESA Academy eine Ausbildung in den Kommunikations- und Betriebsverfahren von Raumfahrzeugen. Außerdem richteten sie an der UCD eine wichtige Weltrauminfrastruktur ein, darunter einen Reinraum und eine Missionskontrolle, in der künftige Studenten die Bedienung von EIRSAT-1 trainieren werden, sobald es sich im Orbit befindet.

EIRSAT-1 ist nicht nur eine bemerkenswerte Errungenschaft für Irlands Weltraumausbildung, sondern stellt auch einzigartige regulatorische Herausforderungen dar. Die ESA arbeitete eng mit den irischen Behörden zusammen, um EIRSAT-1 als Irlands ersten Satelliten legal zu etablieren. Diese Zusammenarbeit und Unterstützung zeigt das Engagement der ESA, das Wachstum des Raumfahrtsektors in verschiedenen Ländern zu fördern.

Während der Satellit seine Reise zur Vandenberg Air Force Base in Kalifornien antritt, erfüllen Aufregung und Stolz die Herzen aller Beteiligten. Der Start ist für den 29. November geplant und die Studenten der UCD sind bereit, ihre technischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, indem sie EIRSAT-1 als echtes Missionskontrollteam betreiben.

