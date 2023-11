Irlands erfolgreicher Sprung in die letzte Grenze

Irland hat mit seinem ersten Ausflug ins All Geschichte geschrieben. Das Land wird voraussichtlich Ende des Monats seinen allerersten Satelliten, EIRSAT-1 (Educational Irish Research Satellite 1), starten, was einen bedeutenden Erfolg für irische Wissenschaftler darstellt. Die Vorbereitungen für den Start laufen seit 2017, als UCD-Wissenschaftler mit der Arbeit an diesem bahnbrechenden Projekt begannen.

Der Satellit mit dem liebevollen Spitznamen „Spudnik“ wird drei Experimente durchführen, sobald er den Weltraum erreicht. Die Bemühungen, diese Mission zu ermöglichen, wurden von Taoiseach Leo Varadkar unterstützt, der letztes Jahr wichtige Vereinbarungen mit der Europäischen Weltraumorganisation unterzeichnete, um den Start zu ermöglichen. „Irland hatte noch nie einen Satelliten. Wir freuen uns außerordentlich über das Erreichen dieses Meilensteins, der eine Hommage an die harte Arbeit des Teams und die Unterstützung der Universität, der irischen Regierung und der irischen Industrie darstellt“, erklärte Prof. Lorraine Hanlon vom Zentrum für Weltraumforschung der UCD.

Der letzte Countdown für den Start läuft nun und das Team bereitet sich auf das bedeutsame Ereignis in Kalifornien, USA, vor. EIRSAT-1 wird sich nach seinem Abflug von der irischen Küste auf den Weg zur Vandenberg Space Force Base in Kalifornien machen, wo es am 29. November in die Umlaufbahn gebracht wird.

Die geschätzten Kosten des Projekts belaufen sich auf 1.5 Millionen Euro, wobei die Europäische Weltraumorganisation den Start finanziert. Darüber hinaus haben der Irish Research Council, die Science Foundation Ireland und das Department of Enterprise finanzielle Unterstützung bereitgestellt. EIRSAT-1 ist Teil der angesehenen Initiative „Fly Your Satellite“ der ESA-Akademie, die Studenten während des gesamten Satellitenprojekts mit Schulungen, Mentoring durch Weltraumexperten und praktischer Anleitung ausstattet.

Der Start von Irlands erstem Satelliten stellt einen bedeutenden Meilenstein für die wissenschaftliche Gemeinschaft des Landes dar und unterstreicht ihr Engagement für die Weiterentwicklung der Weltraumforschung und -forschung. Durch den Vorstoß an die letzte Grenze hat Irland seine Präsenz im Wettlauf um den Weltraum gefestigt und eine neue Ära voller Möglichkeiten für das Land eingeläutet.

FAQ

Wie heißt Irlands erster Satellit?

Irlands erster Satellit heißt EIRSAT-1 (Educational Irish Research Satellite 1) und wird vom Projektteam liebevoll „Spudnik“ genannt.

Wer hat den Start des Satelliten finanziert?

Die Europäische Weltraumorganisation finanzierte den Start des Satelliten, während der Irish Research Council, die Science Foundation Ireland und das Department of Enterprise finanzielle Unterstützung leisteten.

Welche Experimente wird der Satellit im Weltraum durchführen?

EIRSAT-1 soll drei Experimente im Weltraum durchführen, die genauen Einzelheiten dieser Experimente wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Zu welcher Initiative gehört EIRSAT-1?

EIRSAT-1 ist Teil der Fly Your Satellite-Initiative der ESA Academy, deren Ziel es ist, Studenten auf Universitätsniveau Ausbildung, Mentoring und praktische Erfahrung in einem professionellen Satellitenprojekt zu bieten.