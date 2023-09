Die optimierte Analyse von scRNA-Seq-Daten zur Wiederherstellung fehlender Zelltypen und Genexpression

In einer Zusammenarbeit zwischen dem Caltech-Labor von Yuki Oka und dem Labor von Allan-Hermann Pool am University of Texas Southwestern Medical Center haben Forscher eine optimierte Analysetechnik für Einzelzell-RNA-Sequenzierungsdaten (scRNA-seq) entwickelt. Diese Technik zielt darauf ab, fehlende Zelltypen und Genexpressionsinformationen wiederherzustellen, die normalerweise bei der Analyse verworfen werden. Die in der Fachzeitschrift Nature Methods veröffentlichte Studie befasst sich mit der Frage, ob in scRNA-seq Zelltypen fehlen und welche Genexpression vorhanden sein sollte.

Die Identifizierung verschiedener Zelltypen ist entscheidend für das Verständnis verschiedener Körperfunktionen und die Erforschung von Krankheiten. Forscher suchen beispielsweise nach Zelltypen, die mit Krankheiten wie Parkinson in Zusammenhang stehen. Die genaue Identifizierung der an solchen Prozessen beteiligten Zelltypen ist unerlässlich.

Das Forschungsteam verbesserte die Analyse bestehender scRNA-seq-Daten durch die Optimierung eines wichtigen Schritts im Analyseprozess. Diese Optimierung ermöglicht die Identifizierung von Hunderten oder sogar Tausenden von Genen für einzelne Datensätze. Indem die scRNA-seq-Analyse empfindlicher und umfassender gestaltet wird, können Forscher ihr Verständnis der vielfältigen und komplexen biologischen Prozesse, die in Zellen ablaufen, verbessern.

Die Genexpression ist ein grundlegender Aspekt zellulärer Funktionen. Während Zellen den gleichen genetischen Bauplan haben, wird zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine Teilmenge der Gene in einer bestimmten Zelle exprimiert. Diese Variation in der Genexpression führt zu unterschiedlichen Zelltypen. Stellen Sie sich analog eine Bibliothek vor, in der Bücher in verschiedene Abschnitte sortiert sind. Um ein Flugzeug zu bauen, würde man sich nur Bücher über Luftfahrt und Mechanik ansehen. Ebenso enthalten Zellen die gesamte „Bibliothek“ von Genen, es werden jedoch nur die Gene aktiviert, die für ihre speziellen Funktionen relevant sind.

scRNA-seq ist eine leistungsstarke Technik zur Identifizierung von Zelltypen durch Markierung der in Zellen ausgedrückten genetischen Informationen. Bestimmte RNA-Sequenzierungsdaten, die exprimierte Gene darstellen, wurden jedoch häufig von den Schätzungen der Genexpression ausgeschlossen. Die Studie ergab, dass dies auf Probleme mit dem Referenztranskriptom zurückzuführen war, das Forscher zur Kartierung von Sequenzierungsdaten verwenden. Wenn die Annotation des Transkriptoms schlecht ist oder es Überschneidungen zwischen Gentranskripten gibt, kann die Erkennung von Tausenden von Genen behindert werden.

Diese optimierte Analysetechnik für scRNA-seq-Daten hat das Potenzial, fehlende Zelltypen und Genexpressionsinformationen aufzudecken, die für das Verständnis zellulärer Prozesse und die Untersuchung von Krankheiten unerlässlich sind. Durch die Verbesserung der Empfindlichkeit und Vollständigkeit der scRNA-seq-Analyse können Forscher wertvolle Einblicke in die Vielfalt und Komplexität von Zelltypen und ihren Funktionen gewinnen.

