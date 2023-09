Untersuchung der Entwicklung des Überrestes der doppelten Sauerstoff-Neon-Fusion der Weißen Zwerge

By

Die Entwicklung von Überresten nach der Fusion, die aus der Verschmelzung doppelter Sauerstoff-Neon-Weißer Zwerge resultieren, wurde von einer Forschungsgruppe unter der Leitung von Assistenzprofessor Wu Chengyuan von den Yunnan-Observatorien der Chinesischen Akademie der Wissenschaften untersucht. Die in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlichte Studie untersucht die Auswirkungen der konvektiven Grenzvermischung auf das endgültige Schicksal dieser Überreste.

Doppelte Doppelsterne der Weißen Zwerge, die aufgrund der Gravitationswellenstrahlung verschmelzen können, sind bedeutende Quellen für Gravitationswellen in unserer Galaxie. Darüber hinaus werden die massereicheren mit Supernovae vom Typ Ia, Elektroneneinfang-Supernovae und Millisekundenpulsaren in Verbindung gebracht. Allerdings bleiben die evolutionären Ergebnisse von Verschmelzungen mit doppelten Sauerstoff-Neon-Weißen Zwergen unklar.

Das Forschungsteam konstruierte Modelle, um die Entwicklung dieser Verschmelzungen zu untersuchen, und entdeckte, dass ein Verschmelzungsrest unmittelbar nach der Verschmelzung eine sich nach innen ausbreitende O/Ne-Flamme auslösen kann. Dieser Überrest würde sich dann in Richtung der Riesenphase entwickeln, wobei der konvektive Grenzmischungsprozess die evolutionären Ergebnisse beeinflusst.

Wenn der Mischungsprozess keinen Einfluss auf die Flamme hat, wird sie innerhalb von 20 Jahren das Zentrum erreichen, was zu einer Eisenkern-Kollaps-Supernova führt. Wenn andererseits der Mischungsprozess verhindert, dass die Flamme das Zentrum erreicht, wäre das endgültige Schicksal des Überrestes ein ONeFe-Weißer Zwerg durch eine Elektroneneinfang-Supernova.

Interessanterweise fanden die Forscher heraus, dass der Massenverlustprozess und die Rotation des Windes aufgrund seiner kurzen Lebensdauer nur minimale Auswirkungen auf die Entwicklung und das endgültige Schicksal des Überrestes haben.

Diese Studie beleuchtet die komplexe Entwicklung der Verschmelzung doppelter Sauerstoff-Neon-Weißer Zwerge und trägt zu unserem Verständnis der Sternastrophysik bei. Weitere Forschungen in diesem Bereich werden wertvolle Einblicke in die Entstehung und das Schicksal von Himmelsobjekten in unserem Universum liefern.

Quelle:

– Chengyuan Wu et al., Entwicklung des Überrestes der Verschmelzung von doppeltem Sauerstoff und Neon-Weißen Zwergen, Monatliche Mitteilungen der Royal Astronomical Society (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad2636