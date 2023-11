Blazars: Die Geheimnisse hochenergetischer Neutrinos lüften

Blazare, eine Art aktiver galaktischer Kerne, die als Quasare bekannt sind, faszinieren Forscher seit Jahren mit ihren beeindruckenden Gammastrahleneruptionen. Nun hat ein internationales Forscherteam eine umfassende statistische Analyse durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen diesen Flares und den Emissionen hochenergetischer Neutrinos aufzuklären. Unter der Leitung von Professor Kenji Yoshida von der Abteilung für elektronische Informationssysteme am Shibaura Institute of Technology in Japan bieten die Ergebnisse des Teams faszinierende Einblicke in die komplexe Beziehung zwischen Blazaren und dem Neutrinofluss.

Blazare unterscheiden sich von anderen Quasaren durch ihre einzigartige Fähigkeit, Flares direkt auf die Erde auszusenden. Diese explosiven Ereignisse setzen hochenergetische kosmische Strahlung frei, die aus dem Kern dieser Galaxien in Jets geschleudert wird, die weite Entfernungen überbrücken. Innerhalb dieser kosmischen Strahlung entstehen durch Wechselwirkungen mit Photonen subatomare Teilchen, sogenannte Neutrinos.

Wissenschaftler glauben fest daran, dass Gammastrahleneruptionen von Blazaren eng mit der Entdeckung von Neutrinos am Himmel zusammenhängen. Diese Theorie erhielt 2017 Unterstützung, als der als „IceCube“ bekannte Südpol-Neutrino-Detektor ein hochenergetisches Neutrino-Ereignis beobachtete, das zeitlich und örtlich mit einem Blazar-Flare namens TXS 0506+056 zusammenfiel. Diese Entdeckung ließ die Möglichkeit aufkommen, dass eine Population von Blazaren bei Flares hochenergetische Neutrinos produziert. Der genaue Zusammenhang zwischen Blazar-Flaring-Aktivität und Neutrino-Emission bleibt jedoch ein Rätsel, das weiterer Erforschung bedarf.

Das internationale Forschungsteam untersuchte in seiner Studie insgesamt 145 Blazare. Davon wurden 144 aus der Fermi Large Area Telescope Monitored Source List entnommen, darunter der bemerkenswerte Blazar TXS 0506+056. Um den Beitrag von Gammastrahlenausbrüchen zur Neutrino-Emission zu verstehen, erstellten die Forscher wöchentlich gruppierte Lichtkurven, die den durchschnittlichen Gammastrahlenfluss jedes Blazars darstellen. Mithilfe eines Bayes'schen Algorithmus ermittelten sie den Flare-Arbeitszyklus (der Prozentsatz der Zeit, die ein Blazar im Flare-Zustand verbringt) und den entsprechenden Energieanteil für jeden Blazar.

Durch ihre Analyse entdeckte das Team einen klaren Trend: Blazare mit geringeren Flare-Arbeitszyklen und Energieanteilen waren in ihrer Stichprobe häufiger anzutreffen. Diese Parameter zeigten Potenzgesetz-ähnliche Verteilungen und zeigten eine robuste Korrelation zwischen ihnen. Darüber hinaus stellten die Forscher eine erhebliche Ungleichheit in den Flare-Arbeitszyklen zwischen verschiedenen Arten von Blazaren fest.

Bemerkenswerterweise hat das Team auch den Neutrino-Energiefluss jedes Gammastrahlenausbruchs bewertet und dabei eine Skalierungsbeziehung verwendet, die die Neutrino- und Gammastrahlenleuchtkraft berücksichtigt. Durch den Vergleich ihrer Vorhersagen mit der zeitintegrierten Empfindlichkeit von IceCube konnten die Forscher Obergrenzen für die Beiträge von Flares zum isotropen diffusen Neutrinofluss festlegen.

Prof. Yoshida betonte die Bedeutung ihrer Arbeit und betonte deren Potenzial, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Ursprung astrophysikalischer Neutrinos voranzutreiben. Mit weiteren Beobachtungen und der Anwendung ihrer Methode hoffen die Forscher, die Geheimnisse rund um Blazare und ihre Rolle bei der Produktion hochenergetischer Neutrinos zu lüften.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was sind Blazare?

Blazare sind eine Art aktiver galaktischer Kerne, die als Quasare bekannt sind. Was sie auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, auf die Erde gerichtete Leuchtraketen auszusenden.

F: Was sind Neutrinos?

Neutrinos sind subatomare Teilchen, die keine elektrische Ladung besitzen und nur schwach mit Materie interagieren. Sie können durch Wechselwirkungen mit kosmischer Strahlung bei hochenergetischen astrophysikalischen Ereignissen wie Blazar-Fackeln erzeugt werden.

F: Wie hängen Gammastrahleneruptionen von Blazaren mit hochenergetischen Neutrinos zusammen?

Wissenschaftler glauben, dass Gammastrahleneruptionen von Blazaren die Hauptereignisse sein könnten, die für die Entdeckung hochenergetischer Neutrinos am Himmel verantwortlich sind. Der Zeitpunkt und die Positionierung eines von IceCube entdeckten hochenergetischen Neutrino-Ereignisses stimmten mit einem Blazar-Flare überein, was auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Phänomenen hindeutet.

F: Was hat das Forschungsteam herausgefunden?

Das Forschungsteam stellte fest, dass Blazare mit niedrigeren Flare-Arbeitszyklen und Energieanteilen in ihrer Stichprobe häufiger vorkamen. Sie stellten auch einen signifikanten Unterschied in den Arbeitszyklen der Fackeln zwischen den verschiedenen Arten von Blazaren fest. Darüber hinaus legten sie Obergrenzen für den Beitrag von Flares zum isotropen diffusen Neutrinofluss fest.

(Quelle: The Astrophysical Journal)