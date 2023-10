Aufdeckung epigenetischer Veränderungen im Alter durch DNA-Methylierung

Altern ist ein natürlicher Prozess, der durch den allmählichen Rückgang der Organfunktion gekennzeichnet ist und zu einer erhöhten Anfälligkeit für verschiedene Krankheiten führt. Während wir die Auswirkungen des Alterns beobachten und spüren können, hat die Forschung gezeigt, dass sie auch auf molekularer Ebene auftritt. Epigenetische Modifikationen wie DNA-Methylierung, Histonmodifikation und nichtkodierende RNAs spielen eine wichtige Rolle beim Fortschreiten des Alterns [1].

Im Bereich der Langlebigkeitstechnologie haben Wissenschaftler epigenetische DNA-Uhren entwickelt, die auf Methylierung basierende Biomarker verwenden, um das biologische Alter von Individuen, Organen und Zellen vorherzusagen. Diese Uhren basieren auf Sätzen von CpGs (Sequenzen von Nukleotiden, die methyliert werden können) und mathematischen Algorithmen, um diese Vorhersagen zu treffen. Aktuelle Uhren untersuchen jedoch nur einen kleinen Teil der DNA und liefern nur begrenzte Informationen über die gesamten Veränderungen der DNA-Methylierung während des Alterns [1].

Eine kürzlich in Aging Cell veröffentlichte Studie zielte darauf ab, diese Einschränkungen durch die Verwendung der Bisulfit-Sequenzierung des gesamten Genoms zu beheben, einer Technik, die eine umfassende Analyse der DNA-Methylierung im gesamten Genom ermöglicht. Die Forscher analysierten zwei verschiedene Zelltypen, Monozyten und Muskelzellen, die unterschiedliche Beziehungen zum Zellumsatz haben. Monozyten haben eine kürzere Lebensdauer und einen schnellen Umsatz, während Muskelzellen länger leben [2].

Die Studie identifizierte 6,780 altersbedingte unterschiedlich methylierte CpG-Positionen in Muskelzellen und 29,492 in Monozyten. Die meisten altersassoziierten CpG-Stellen wurden in Genen beider Zelltypen gefunden. Die Signalweganalyse ergab, dass die altersbedingten Methylierungsveränderungen Signalwege wie Notch, ROBO, MECP2 und RUNX sowohl in Monozyten als auch in Muskelzellen beeinflussten. Darüber hinaus wurde beobachtet, dass auch neuronale Bahnen am Alterungsprozess beteiligt sind [2].

Die Forscher beobachteten außerdem, dass Veränderungen im Methylierungsmuster in Muskelzellen im Alter zwischen 52 und 62 Jahren ihren Höhepunkt erreichten, während bei Monozyten das Alter zwischen 33 und 37–42 Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Sie identifizierten spezifische alterungsbedingte unterschiedlich methylierte Regionen in beiden Zelltypen und hoben die genomischen Regionen hervor, in denen altersbedingte Methylierungsänderungen auftraten [2].

Die Studie ergab auch die Überrepräsentation bestimmter biologischer Module, die mit dem Altern verbunden sind. In Muskelzellen umfassten diese Module cAMP-vermittelte Signalübertragung, Proteintranslation und Muskelkontraktion, während sie in Monozyten Phagozytose, Nukleotidstoffwechsel, DNA-Konformationsregulierung, Zellmigration und Zell-Zell-Adhäsion umfassten. Diese Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Wege und Prozesse, die durch altersbedingte DNA-Methylierungsänderungen beeinflusst werden [2].

Obwohl diese Forschung Licht auf die epigenetischen Veränderungen wirft, die während des Alterns auftreten, befindet sie sich noch in einem frühen Stadium. Weitere Entwicklungen sind erforderlich, um sein Potenzial als Alternative zu aktuellen Alterungsuhren zu verbessern, die auf einer Methylierungsanalyse auf Microarray-Basis basieren. Dennoch stellt diese Studie einen wichtigen Schritt zum Verständnis des komplexen Zusammenspiels zwischen Epigenom und Alterungsprozessen dar [1][2].

Quellen:

[1] Hindawi – „Epigenetische Veränderungen im Alter und ihre Auswirkungen auf Langlebigkeit und Krankheit“ [2] Alternde Zelle – „Eine unvoreingenommene genomweite alterungsassoziierte Methylomsignatur für menschliche Gewebetypen zeigt signifikante Auswirkungen des chronologischen Alters auf die Methylierungshypomethylierung der CpG-Inseln.“ im Muskel“