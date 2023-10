Intuitive Machines verschiebt den Start der Mondlandefähre, bereitet sich aber auf eine historische Mission vor

Intuitive Machines, ein privates Luft- und Raumfahrtunternehmen, gab kürzlich eine Verzögerung beim Start seiner ersten Mondlandemission bekannt. Die IM-1-Mission, deren Start ursprünglich für Mitte November geplant war, wurde um zwei Monate verschoben und soll nun Mitte Januar starten. Das Unternehmen plant, für diesen historischen Start eine Falcon 9-Rakete einzusetzen, der im Rahmen eines mehrtägigen Startfensters, das am 39. Januar beginnt, im Launch Complex 12A des Kennedy Space Center in Florida stattfinden wird.

Obwohl die Gründe für die Verzögerung nicht genannt wurden, betonte Steve Altemus, CEO von Intuitive Machines, dass bei der bahnbrechenden Monderkundung Herausforderungen und Anpassungen zu erwarten seien. Trotz des Rückschlags bleibt das Unternehmen hinsichtlich des endgültigen Erfolgs der Mission optimistisch und betrachtet die Zeitplananpassung als einen kleinen Preis, den man zahlen muss, um Geschichte zu schreiben.

Die IM-1-Mission mit dem Nova-C-Lander ist Teil des Commercial Lunar Payload Services-Programms der NASA. Es wird fünf Nutzlasten für die NASA und sechs kommerzielle Nutzlasten transportieren, darunter ein Kunstwerk und eine Kamera, die während des Landers Bilder aufnehmen wird. Der 675 Kilogramm schwere Lander wird voraussichtlich in der Nähe von Malapert A aufsetzen, einem Krater in der Südpolregion des Mondes. Es wird fast zwei Wochen lang in Betrieb sein, bis es am Ende des Mondtages abgeschaltet wird.

Obwohl Intuitive Machines kein Update zum Status des Landers bereitgestellt hat, wurde bei einer früheren Veranstaltung erwähnt, dass der Lander eine Überprüfung vor dem Versand erfolgreich abgeschlossen hat. Trotz der geringfügigen Verzögerung bleibt das Unternehmen seiner Mission standhaft treu.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Warum verzögerte sich der Start der ersten Mondlandemission von Intuitive Machines?

Die konkreten Gründe für die Verzögerung wurden von Intuitive Machines nicht bekannt gegeben. Allerdings kommt es bei Mondmissionen aufgrund der inhärenten Herausforderungen einer bahnbrechenden Monderkundung häufig zu Zeitplanänderungen und Missionsanpassungen.

2. Wann ist der neue Starttermin für die IM-1-Mission?

Der Start der IM-1-Mission ist nun für den 12. Januar in einem mehrtägigen Zeitfenster vom Startkomplex 39A des Kennedy Space Center in Florida aus geplant.

3. Was ist der Zweck der IM-1-Mission?

Die IM-1-Mission, die den Nova-C-Lander von Intuitive Machines nutzt, zielt darauf ab, fünf Nutzlasten für die NASA und sechs kommerzielle Nutzlasten im Rahmen des Commercial Lunar Payload Services-Programms der NASA zu transportieren. Es wird eine historische Landung in der Nähe von Malapert A durchführen, einem Krater in der Südpolregion des Mondes.

4. Wie lange wird der Lander auf dem Mond operieren?

Der Lander wird voraussichtlich fast zwei Wochen lang auf dem Mond operieren, bis er am Ende des Mondtages keinen Strom mehr erhält.

5. Wie wirkt sich diese Verzögerung auf die erste CLPS-Mission aus?

Aufgrund der Verzögerung wird die erste CLPS-Mission nun die Peregrine von Astrobotic sein, deren Start am 24. Dezember an Bord der Vulcan Centaur der United Launch Alliance geplant ist.