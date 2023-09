Ein neues Projekt, um die Magie der Nachthimmelbeobachtung zurückzubringen

By

In der Welt der Astronomie war die Debatte zwischen der Verwendung großer, komplizierter Teleskope gegenüber tragbaren und einfachen Ferngläsern schon immer ein Diskussionsthema. Obwohl Teleskope durchaus ihre Berechtigung haben, sind viele Astronomen der Meinung, dass Ferngläser einen echten und immersiven Blick auf den Nachthimmel bieten. Ferngläser sind nicht nur tragbarer, sondern bieten auch eine einzigartige und ansprechende Möglichkeit, den Himmel zu erkunden und mehr über ihn zu erfahren.

Analog Sky, ein Projekt von Robert Asumendi, hat kürzlich ein spannendes Do-it-yourself-Kit namens Magic angekündigt. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Magie der Himmelsbeobachtung zurückzubringen, indem es Benutzern ermöglicht, ihr eigenes Astronomie-Fernglas im Box-Stil zu bauen. Das Kit vereint die besten Eigenschaften von Ferngläsern und Teleskopen und bietet eine neue und innovative Möglichkeit, den Nachthimmel zu erkunden.

Building Magic ist ein unkomplizierter Prozess, der auf drei verschiedene Arten angegangen werden kann. Benutzer können entweder den Großteil der Teile (mit Ausnahme der Optik) basierend auf den bereitgestellten Spezifikationen in 3D drucken, die Teile bei empfohlenen Lieferanten bestellen oder einen hybriden Ansatz wählen und beide Methoden kombinieren. Das Endergebnis ist ein kompaktes und leichtes Fernglasteleskop mit rechtwinkligem Betrachtungswinkel, ähnlich den in den 1960er Jahren verwendeten Tischbetrachtern von Project Moonwatch.

Magic ist nicht nur einfach zu verwenden, sondern bietet auch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Es kann für terrestrische Beobachtungen und Vogelbeobachtungen verwendet und sogar von mehreren Beobachtern gemeinsam genutzt werden. Der Dioptrien-Okularabstand lässt sich schnell anpassen und ermöglicht so eine nahtlose Weitergabe der Sicht von einer Person zur anderen. Darüber hinaus ist Magic so konzipiert, dass es kompakt und leicht ist, was es ideal für schnelle Sitzungen auf der Veranda oder für den alleinigen Transport durch Kinder macht.

Das Magic-Kit kann mit Filtern aufgerüstet werden und enthält einen 4-Milliwatt-Laserpointer zum Zielen und einen ausklappbaren 1x-Sucher als Backup. Die Gesamtkosten für den Bau von Magic liegen zwischen etwas mehr als 300 US-Dollar, wenn die Teile in 3D gedruckt werden, und etwa 500 US-Dollar, wenn das empfohlene Stativ verwendet wird. Wenn man bedenkt, dass hochwertige astronomische Ferngläser bis zu tausend Dollar kosten können, sind die Kosten für den Bau von Magic relativ erschwinglich.

„Magic“ von Analog Sky bietet Familien die Möglichkeit, sich an einem gemeinsamen Projekt zu beteiligen und sich wieder mit der Einfachheit und Schönheit des Nachthimmels zu verbinden. In einer Zeit, die von der Bildschirmzeit dominiert wird, bietet Magic eine erfrischende und eindringliche Möglichkeit, gemeinsam die Wunder des Universums zu genießen.

