Zusammenspiel freier Elektronen: Verbesserung der Elektronenmikroskopie mit maßgeschneiderten Elektronenimpulsen

Forschern am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Wissenschaften in Göttingen ist ein Durchbruch beim Verständnis und der Messung der Wechselwirkungen zwischen Elektronen in Elektronenmikroskopen gelungen, der zu Verbesserungen in der Elektronenmikroskopie und der Integration der Quantentechnologie führen könnte. Elektronenmikroskope sind leistungsstarke Werkzeuge zur Untersuchung von Strukturen im Nanomaßstab, ihre Auflösung ist jedoch durch die Abstoßung von Elektronen begrenzt. Durch die Untersuchung der Abstoßung zwischen einzelnen Elektronen entdeckte das Team einen „energetischen Fingerabdruck“, der die Verteilung der Elektronengeschwindigkeiten anhand ihrer Anzahl aufzeigte. Diese Erkenntnisse ermöglichten es ihnen, eine Methode zur Erzeugung von Elektronenpulsen mit einer festen Anzahl von Elektronen zu entwickeln und so möglicherweise die Leistung von Elektronenmikroskopen zu verbessern.

Bei herkömmlichen Elektronenmikroskopen werden Elektronen durch eine Probe geschickt, um ein Bild zu erzeugen. Die Wechselwirkung zwischen Elektronen begrenzt jedoch die Auflösung und den Kontrast des Mikroskops. Wenn zwei Elektronen einander nahe kommen, stoßen sie sich aufgrund der Coulomb-Kraft ab. Diese Abstoßung begrenzt die maximale Helligkeit des Elektronenstrahls. Die Forscher um Claus Ropers konnten erstmals die Abstoßung zwischen einzelnen Elektronen aufklären und analysieren. Durch die Erzeugung ultrakurzer Elektronenpulse mit bestimmten Elektronenzahlen konnten sie die Abstoßung zwischen den Teilchen genau beobachten.

Mithilfe eines Spektrometers und eines ereignisbasierten Detektors haben die Forscher den Energieaustausch zwischen Elektronen in einem Impuls gemessen. Abhängig von der Anzahl der Elektronen im Impuls variierte die Abstoßung zwischen ihnen. Dadurch konnten sie einen energetischen Fingerabdruck bestimmen, der für die Elektronenzahl in einem Puls spezifisch ist. Mit diesem Wissen entwickelten sie neue Schemata zur Nutzung von Mehrelektronenzuständen in Elektronenmikroskopen. Durch die Erzeugung von Elektronenpulsen mit einer festen Anzahl von Elektronen kann die Leistung von Elektronenmikroskopen sowohl in der Forschung als auch in technologischen Anwendungen, beispielsweise in der Halbleiterfertigung, deutlich verbessert werden.

Neben den Implikationen für die Elektronenmikroskopie besteht auch die Möglichkeit, dass die Elektronen quantenmechanisch „verschränkt“ sind, also auf eine bestimmte Quantenart aneinander gebunden sind. Dadurch eröffnet sich eine neue Schnittstelle zwischen Elektronenmikroskopie und Quantentechnologie. Die Erkenntnisse des Teams haben das Potenzial, die Lücke zwischen der Elektronenmikroskopie und wichtigen Fortschritten in der Quanteninformatik und -kommunikation zu schließen.

Quelle: Max-Planck-Gesellschaft