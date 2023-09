Besatzungsmitglieder der Expedition 70 setzen ihre Arbeit an Bord der Internationalen Raumstation fort

Die Expedition 70 ist auf der Internationalen Raumstation (ISS) unterwegs, wobei die Besatzungsmitglieder ihre Arbeit in der Schwerelosigkeit fortsetzen. Nach der Abreise von drei Stationsbewohnern, darunter der nach Houston zurückgekehrte NASA-Astronaut Frank Rubio, führten die verbleibenden Besatzungsmitglieder Wartungsarbeiten durch und nahmen an verschiedenen Experimenten teil.

NASA-Flugingenieurin Jasmin Moghbeli verbrachte ihren Vormittag im Columbus-Labormodul und testete die Konnektivitätsfunktionen von Steckdosen. Am Nachmittag arbeitete sie im Cold Atom Lab und inspizierte Kabel und Anschlüsse als Vorbereitung für den Austausch von Komponenten der Nutzlast. Sie begann auch mit der Ausbildung für zukünftige Weltraumspaziergänge und konzentrierte sich dabei auf den Betrieb und die Verfahren von Raumanzügen.

Der NASA-Flugingenieur Loral O'Hara nahm im Rahmen der CIPHER-Experimente an ISAFE-Augenuntersuchungen teil. Diese Untersuchungen analysieren Veränderungen in den Augen und im Gehirn von Astronauten aufgrund von Flüssigkeitsverschiebungen in der Schwerelosigkeit. O'Hara ist der erste von bis zu 30 Astronauten, die an dieser umfassenden Studie teilnehmen. Sie trainierte auch für Notfälle bei Weltraumspaziergängen mit SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue) und konfigurierte die Microgravity Science Glovebox neu.

Expedition 70-Kommandant Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) trainierte mit Astrobee, den frei fliegenden Robotern der Station, und reparierte die Dockingstation, die zum Aufladen der Roboter diente. Der JAXA-Flugingenieur Satoshi Furukawa arbeitete im Bigelow Expandable Activity Module (BEAM), wo er Hardware verstaute und Sensoren neu konfigurierte.

Die Flugingenieure von Roscosmos, Konstantin Borisov, Oleg Kononenko und Nikolai Chub, absolvierten ihre erforderliche Übung zur Bekämpfung der Auswirkungen von Knochen- und Muskelschwund in der Schwerelosigkeit.

Die Besatzungsmitglieder leisten wichtige Beiträge zur wissenschaftlichen Forschung, zur technologischen Entwicklung und zur bemannten Weltraumforschung. Die ISS dient weiterhin als einzigartige Plattform für die internationale Zusammenarbeit bei der Weltraumforschung, bei der Astronauten aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, um unser Verständnis des Weltraums und seiner Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu verbessern.

Quellen:

– Internationale Raumstation (ISS): NASA, Roskosmos, JAXA, ESA und CSA

– NASA: Nationale Luft- und Raumfahrtbehörde

– ESA: Europäische Weltraumorganisation

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency

– Roscosmos: Roscosmos State Corporation for Space Activities